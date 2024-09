La Fédération Anglaise vise plusieurs très grands noms pour remplacer définitivement Gareth Southgate à la tête des Three Lions

Depuis la démission de Gareth Southgate, Lee Carsley est le sélectionneur par intérim de l'équipe nationale d'Angleterre. La FA ouvre cependant la porte à de nouveaux candidats.

Décrié en Angleterre pour un fond de jeu inexistant, malgré des résultats plus qu'honnêtes sur le long terme, Gareth Southgate a démissionné de ses fonctions de sélectionneur national après la finale de l'Euro perdue contre l'Espagne.

Pour le remplacer, la Fédération Anglaise a, premièrement, nommé un intérimaire, Lee Carsley. Celui-ci a réussi ses débuts, en remportant deux victoires lors de ses deux premières rencontres de Ligue des Nations... en Ligue B, contre l'Irlande et la Finlande.

Des débuts satisfaisants, mais la FA continue cependant d'ouvrir la porte à l'arrivée de nouveaux candidats pour le poste, et à un changement plus axé sur le long terme. Et plusieurs profils seraient étudiés.

La Fédération Anglaise veut un grand nom pour guider les Three Lions

Selon le Telegraph, le rêve de la Fédération Anglaise serait de nommer Pep Guardiola, qui sera en fin de contrat à Manchester City à l'issue de la saison. Une arrivée très complexe à mettre en place, cependant.

La FA, toujours selon la même source, aurait aussi pensé à Jürgen Klopp, qui ne voudrait toujours pas sortir de son congé sabbatique, et à Mauricio Pochettino, intronisé ce mercredi en qualité de nouveau sélectionneur des États-Unis.

L'ancien manager de Brighton, Graham Potter, ainsi que Frank Lampard et Eddie Howe (ex-Newcastle) seraient aussi sur la liste de la FA. Le Telegraph précise que si aucun de ces profils ne correspond, Lee Carsley, qui a réussi son début de mandat, restera en place.