Transfert record à l'horizon : Louvain s'apprête à toucher une fortune pour Banzuzi

Ezechiel Banzuzi, le milieu de terrain néerlandais de 20 ans d'Oud-Heverlee Louvain (OHL) est sur le point de rejoindre un club allemand dans le cadre d'un transfert marquant.

Selon Nieuwsblad, Ezechiel Banzuzi devrait bientôt passer des tests médicaux avec un club allemand non précisé (Dortmund est mentionné, ndlr.) et OHL devrait recevoir un montant record de plus de 15 millions d'euros pour le joueur.

Banzuzi a rejoint OHL en été 2023 en provenance de NAC Breda pour une somme de 1,2 million d'euros. Malgré l'intérêt d'autres clubs, dont le RSC Anderlecht, il avait alors opté pour Louvain. Depuis son arrivée, il a joué 71 matchs avec OHL, marquant six buts et délivrant six passes décisives.

Ses performances impressionnantes n'ont pas échappé aux observateurs. Des clubs comme Leicester City, Brighton & Hove Albion, ainsi que plusieurs équipes françaises avaient déjà exprimé leur intérêt. Cependant, les négociations actuelles avec le club allemand semblent les plus avancées, avec une somme de transfert qui devrait largement dépasser le précédent record de vente d'OHL, la vente de Thomas Henry à Venezia pour 5,5 millions d'euros.

En cas de transfert, OHL ne sera pas la seule partie à en bénéficier financièrement. NAC Breda, qui avait inclus une clause de revente de 12,5 % lors de la vente de Banzuzi devrait également recevoir une somme substantielle.

L'ancien footballeur professionnel et analyste Wesley Sonck avait déjà exprimé son admiration pour les qualités de Banzuzi : "Grand, fort, rapide, capable de mettre ses adversaires hors de position... Quand tu as toutes ces qualités, les recruteurs le remarquent."