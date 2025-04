Un joueur de l'Antwerp croit en ses chances chez les Diables : "Être à la Coupe du Monde 2026 serait un rêve"

Rudi Garcia semble vouloir donner sa chance à notre championnat en y puisant quelques joueurs. Zeno Van den Bosch fera-t-il partie des prochains appelés ?

Zeno Van den Bosch commence à prendre de la bouteille à l'Antwerp. Le défenseur de 21 ans a débuté tous les matchs de championnat depuis janvier 2024, ne manquant pas la moindre minute lors des 51 dernières rencontres de Pro League.

Van den Bosch bénéficie des précieux conseils de Toby Alderweireld dans l'arrière-garde et gagne en assurance. Devenu un titulaire indiscutable chez les U21 belges, il aspire à plus.

La nouvelle fierté de l'académie anversoise

Le natif de Brasschaat faisait déjà partie de la première présélection de Rudi Garcia. Même s'il n'a finalement pas intégré le groupe, il croit dur comme fer en ses chances d'être sélectionné chez les grands.

“Je vais travailler très dur pour y parvenir”, a-t-il déclaré à De Zondag. “Être présent à la Coupe du Monde 2026 serait un rêve. Et honnêtement, j'ai suffisamment confiance en moi pour penser que j'y serai un jour".

Cela passera par de bons matchs durant les Playoffs. Et par un transfert cet été ? Van den Bosch va entrer dans sa dernière année de contrat à l'Antwerp, le club pourrait être tenté de le vendre et faire un peu respirer sa trésorerie en cette période de turbulences financières. A moins que perdre Van den Bosch et Alderweireld coup sur coup ne soit jugé irrecevable par la direction.