🎥 De Bruyne a-t-il été poussé vers la sortie par Manchester City ? Guardiola justifie le choix

Dans la journée de samedi, Pep Guardiola avait officiellement réagi au départ de Kevin De Bruyne, mettant fin à neuf ans d’une collaboration fructueuse entre le milieu de terrain belge et Manchester City.

Loin d’être une annonce improvisée, le technicien a insisté sur le caractère collectif de cette décision : "Le départ de De Bruyne de Manchester City cet été était une décision prise par le club en tant que collectif." a-t-il déclaré en conférence de presse.

Dans sa réponse, Guardiola a souligné l'implication de toute la structure dirigeante : "La décision a été prise par le club. Le club, c'est le club. Moi, Txiki et le club. Voilà." Cette formulation répétitive du mot club montre que City a voulu agir en tant qu’entité unie, sans laisser planer le doute sur une éventuelle divergence entre l’entraîneur et la direction.

ūüö® Pep Guardiola confirms Man City did NOT offer Kevin De Bruyne a new deal: “The decision has been made for the club”. pic.twitter.com/MJ2LADT2xK