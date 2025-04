📷 La surprenante reconversion de Jérémy Mathieu, ancien coéquipier de Messi, Suarez et Neymar au Barça

De la Ligue des champions avec le Barça aux rayons d'un magasin de sport : à 41 ans, Jérémy Mathieu vit une reconversion surprenante.

La transition entre le monde du football professionnel et la retraite peut parfois réserver des surprises. L'ancien défenseur français, Jérémy Mathieu qui a officiellement mis un terme à sa carrière après un passage discret en Régional 2 en France, semble avoir trouvé une occupation inattendue.

Plusieurs témoins l'ont récemment croisé en train de conseiller des clients dans un magasin d'articles sportifs.

𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲… 𝗺𝗮𝗶𝘀 𝘃𝗿𝗮𝗶 ! 😁



Par simple choix de sa part, Jérémy Mathieu 🇫🇷 est devenu salarié chez Intersport Plan de Campagne (13).



Ce gars-là a joué dans le Barça de Messi, Neymar et Suarez.



📸 @Ikbenenlastpak pic.twitter.com/NwOxwJiom8 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 6, 2025

Durant ses années au plus haut niveau, le gaucher a collectionné les expériences prestigieuses. Après s'être imposé à Valence, il avait rejoint le FC Barcelone en 2014, intégrant une équipe légendaire où évoluaient alors Messi, Neymar et Suárez. Avec les Blaugranas, il a participé à la conquête de deux titres de Liga et surtout à ce triomphe en Ligue des champions qui reste sans doute le sommet de sa carrière.

Aujourd'hui, à 41 ans, celui qui comptait cinq sélections en équipe de France semble avoir choisi une reconversion loin des projecteurs. Loin des paillettes et des contrats mirobolants, beaucoup retrouvent une vie normale, gardant simplement la passion du jeu qui les a fait vibrer.

Pour Mathieu, comme pour tant d'autres le football reste présent, non plus sur la pelouse, mais dans le partage quotidien avec les amateurs du ballon rond.