🎥 Sale soirée pour Charles De Ketelaere et l'Atalanta, un ancien de Pro League à la fête

L'Atalanta Bergame s'est inclinée ce mardi soir face à CÎme (2-3). Le Diable Rouge Charles De Ketelaere a joué l'entiÚreté de la rencontre.

La rencontre entre l'Atalanta et Côme devait initialement se jouer ce lundi, mais le match a finalement été reporté à ce mardi suite à la pluie.

Les Bergamasques, avec le Diable Rouge Charles De Ketelaere titulaire, étaient vus comme les favoris de cette rencontre, face au promu de Serie A.

Ils ont d'ailleurs ouvert le score à la 18e minute de jeu via Daniele Zapppacosta (1-0). Tout semblait donc bien parti, mais la suite a été moins joyeuse...

Côme a en effet marqué trois buts en seconde mi-temps, des oeuvres de Strefezza (46e), sur un but contre son camp de Kolasinac (54e) et un superbe but d'Alieu Fadera, ancien de Genk et de Zulte-Waregem.

Lookman fera 2-3 dans les derniers instants du match. Suite à cette défaite, l'Atalanta reste bloquée à la 12e place de Serie A. Côme se donne de l'air et est 15e.