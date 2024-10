Domenico Tedesco n'a jamais perdu sur le sol italien : sur les traces de notre sélectionneur dans la Botte

Les Diables Rouges seront attendus de pied ferme en Italie. Domenico Tedesco revient quant à lui dans son pays natal.

Ces derniers mois, le poste de sélectionneur des Diables Rouges offre à Domenico Tedesco un beau prétexte pour revenir à ses racines. Après avoir établi le camp de base belge près de Stuttgart (là où il a grandi) pendant l'Euro, le voici de retour en Italie dans le cadre de la Ligue des Nations.

On vous le concède : Tedesco ne revient pas précisément à la maison. Ce n'est pas à Rome (théâtre du match de ce soir) qu'il a vu le jour, mais bien à Rossano, une paisible bourgade à 500 kilomètres au sud de la capitale.

La découverte d'une autre culture

Il n'avait que deux ans lorsque ses parents ont émigré à Esslingen am Neckar, dans ce qui constituait encore l'Allemagne de l'Ouest. Le petit Domenico ne conserve donc sans doute que peu de souvenirs de son enfance italienne. Mais il garde avec lui ces origines transalpines et ce patronyme plus chantant que la moyenne pour un entraîneur devenu allemand.

Depuis le début de sa carrière d'entraîneur (il est devenu le T1 de Schalke 04 après avoir pris en charge les équipes de jeunes d'Hoffenheim, Stuttgart et d'Aischwald, le club amateur où il a lui-même joué), Tedesco n'est revenu qu'une seule fois en Italie.

C'était en avril 2022, pour mener Leipzig en demi-finale d'Europa League. Le club allemand s'était imposé 0-2 à l'Atalanta après avoir partagé (1-1) à l'aller. Domenico Tedesco s'était alors signalé au football italien en prenant le dessus sur son homologue Gian Piero Gasperini. Réussira-t-il pareil exploit ce soir face à Luciano Spalletti ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite.