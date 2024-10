Thibaut Courtois déjà bientôt de retour ?

Blessé à l'adducteur de la jambe gauche, Thibaut Courtois devrait bientôt faire son retour.

En effet, selon Marca, le joueur espère se rétablir pour le Clasico du 26 octobre prochain.

Avant ce match, le Real Madrid affrontera le Celta Vigo et le Borussia Dortmund. Avec un gardien remplaçant de la trempe d'Andriy Lunin, les Merengues ne devraient pas s'inquiéter.

Le gardien était déjà de retour à l'entraînement ce matin. Selon Diario AS, il pourrait même être disponible pour le match contre le Celta, bien que cela semble peu probable.

🚨 Thibaut Courtois is back on the pitch! pic.twitter.com/ijDCLGLEy5