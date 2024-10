Vincent Kompany reçoit un beau cadeau du Bayern

Vincent Kompany a reçu une voiture de la part du Bayern en raison du partenariat entre le club allemand et Audi.

Vincent Kompany a récemment reçu un cadeau spécial de la part du Bayern Munich, grâce au partenariat de longue date entre le club et Audi. Les joueurs ainsi que le coach ont eu l'opportunité de choisir un modèle de voiture parmi la gamme Audi.

L'ancien Diable Rouge a opté pour une Audi SQ8 SUV e-tron2, un véhicule entièrement électrique, d'une valeur de 98 000 euros. Cette voiture a la capacité d'accéléré de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.

Certains de ses joueurs, tels que Manuel Neuer et Harry Kane, ont également choisi ce modèle. Thomas Muller, Alphonso Davies, Leon Goretzka et Raphael Guerreiro ont, eux, opté pour le modèle le plus cher, une Audi RS e-tron GT. Le prix de celle-ci est de 145 000 euros. Jamal Musiala, de son côté, a choisi une Q6 e-tron.

Lors de cet événement, Kompany et ses joueurs ont également visité l'usine Audi. Ils y ont découvert de nouveaux modèles et ont participé à une séance d'autographes.