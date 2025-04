La jeunesse mauve de l'Union est prête pour le derby bruxellois : "On regardera Anderlecht jouer"

L'Union a fait le plein de confiance en allant s'imposer 0-3 à La Gantoise. Les Saint-Gillois viseront un 9 sur 9 contre Anderlecht.

Comme le weekend dernier, l'Union Saint-Gilloise jouait en première dans ces Playoffs I. Et comme le weekend dernier, les troupes de Sébastien Pocognoli ont fait le travail pour pouvoir se permettre d'observer leurs concurrents avec le sentiment du devoir accompli.

Avec la blessure de Sofiane Boufal, Anouar Ait El Hadj a une belle carte à jouer. Il a d'ailleurs ouvert le score contre Gand mais est conscient qu'il a également manqué d'autres occasions franches : "C'est une victoire importante. On commence par un six sur six, c'est bien pour la confiance de l'équipe. Je suis quand même fâché aujourd'hui. Je dois marquer trois buts, il faut encore que je travaille mon jeu de tête", explique-t-il à DAZN.

L'Union grandit

Le numéro dix ne cite pas nommément Anderlecht mais attend beaucoup du match face au Sporting, chez qui il a joué pendant onze ans : " On regardera les autres équipes demain, mais on prend match par match".

Même topo pour Noah Sadiki, formé à Anderlecht pendant douze ans : "On va les regarder demain pour bien aborder le match de samedi prochain et ensuite les autres. Ce sont des matchs dans lesquels il va falloir répondre présent si on veut briguer quelque chose".

L'équipe semble en tout cas monter en puissance : "On montre qu'on a acquis une certaine expérience en acceptant de souffrir un peu en début de match pour laisser passer l'orage et ensuite aller marquer. C'est aussi grâce au calme et à la confiance en notre jeu, à l'entraînement et en match".