Une grande première 399 jours plus tard pour Seraing ? "Cela ne ferait que prolonger le miracle qui est en cours depuis le début de la campagne"

Seraing pourrait mathématiquement se sauver ce weekend. Mais la tâche sera tout sauf simple contre Zulte Waregem.

La donne est simple pour Seraing avec la défaite des U23 de Genk à Lommel : en cas de victoire contre Zulte Waregem ce dimanche, les Métallos assureraient mathématiquement leur maintien en D1B.

Problème numéro un : le Essevee est un adversaire de taille, qui lutte pour la montée et viendra d'ailleurs au Pairay le couteau entre les dents pour reprendre la première place. Problème numéro deux : Seraing n'a plus gagné à domicile depuis plus d'un an.

399 jours après la victoire contre le Patro Eisden, les Métallos recréeront-ils la surprise ? "Nous aimerions gagner une fois devant nos supporters et si ce seul succès pouvait nous offrir le maintien, cela ne ferait que prolonger le miracle qui est en cours depuis le début de la campagne", explique Mbaye Leye à La Dernière Heure.

Mbaye Leye veut jouer un mauvais tour à ses anciennes couleurs

Ancien joueur et entraîneur de Zulte, Leye sait que les deux clubs ne boxent pas dans la même catégorie : "Il faudra être à 200% pour battre cette équipe qui voudra absolument gagner pour être championne. On se crée des possibilités à chaque matchs mais on éprouve toujours des difficultés à se montrer efficaces".

"Je veux que mes gars se fassent plaisir et aillent chercher cette première victoire à domicile pour terminer la saison le plus tranquillement possible. C'est une question de mentalité et d'abnégation, on ne lâchera rien", conclut Mbaye Leye.