Une précocité certaine : en marquant face au FC Barcelone, ce jeune Belge marche sur les pas de Sergio Agüero

Stanis Idumbo a marqué avec le FC Séville hier soir. De quoi sauver l'honneur pour les Andalous, battus 5-1 au FC Barcelone.

Nous vous en parlions un peu plus tôt dans la journée : tout n'était pas à jeter pour Séville au FC Barcelone hier. Sorti du banc, Stanis Idumbo a sauvé l'honneur, en réduisant la marque face aux Catalans (5-1).

Sa magnifique chevauchée en profondeur dans les dix dernières minutes lui a permis d'inscrire son premier but avec l'équipe première, lui qui évoluait jusqu'en janvier dernier avec les espoirs de l'Ajax.

Un nom à suivre dans les mois à venir

Un but qui lui permet d'entrer dans les livres d'histoire. Au-delà de devenir à 19 ans et 113 jours le plus jeune Belge à marquer en Liga, le milieu offensif est aussi, selon les stats d'Opta, le plus jeune joueur étranger à trouver le chemin des filets contre le FC Barcelone dans le championnat espagnol depuis un certain Sergio Agüero.

Cela remonte à 2006, l'attaquant argentin évoluait alors à l'Atletico Madrid et n'était âgé que de 18 ans et 203 jours. Il rejoindra le club quinze ans plus tard. Idumbo n'en est évidemment pas encore là, mais l'ancien produit des centres de formation du Club de Bruges et de La Gantoise s'affirme de plus en plus à Séville.

Il semble donc avoir fait le bon choix l'hiver dernier : de nombreux clubs étaient intéressés, La Gantoise a notamment tenté le coup avec la perspective de lui accorder plus de temps de jeu en Pro League.