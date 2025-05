Bonne nouvelle : la FIFA annonce un durcissement majeur de sa politique contre le racisme et revoit les sanctions à la hausse

La FIFA a annoncé un durcissement majeur de sa politique contre le racisme dans le football. Désormais, les sanctions financières pourront atteindre plus de 5,3 millions d'euros, contre un plafond d’un million auparavant. L’organisation exige également que les fédérations nationales adaptent leurs règlements disciplinaires pour se conformer à ces nouvelles directives, qui entreront en vigueur cet été.

Selon le président Gianni Infantino, ce nouveau cadre juridique permettra des actions plus efficaces. Si une fédération nationale ne réagit pas de manière appropriée face à des comportements racistes, la FIFA pourra porter l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Cette approche plus sévère s’inscrit dans une volonté globale de lutte renforcée contre le racisme.

En parallèle, un protocole en trois étapes sera désormais obligatoire à l’échelle mondiale :

La FIFA a aussi annoncé la création d'une équipe de réfugiées composée de joueuses afghanes, afin d’offrir une opportunité à celles qui, sous le régime des talibans, sont empêchées de pratiquer leur sport. Gianni Infantino a qualifié cette initiative de pionnière, soulignant la volonté de l’instance d’offrir à chaque jeune fille, où qu’elle soit, la possibilité de jouer au football.

