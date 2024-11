"On l'ignore, je trouve ça désolant !" : Philippe Albert milite pour un joueur de Pro League chez les Diables Rouges

Ancien Diable Rouge, Philippe Albert a rarement sa langue dans la poche quant il s'agit de parler de notre équipe nationale. Il milite pour la sélection d'un joueur de Pro League.

Domenico Tedesco a récemment dévoilé sa liste pour les prochains matchs de la Ligue des Nations. Comme d'habitude, cette liste a donné lieu à de nombreuses discussions.

Philippe Albert considère quant à lui que Tedesco devrait penser à appeler un joueur de Pro League : Charles Vanhoutte, qui impressionne sous les couleurs de l'Union Saint-Gilloise.

"Quand on voit que Vermeeren et Sambi Lokonga sont repris… ce gars preste depuis un an et demi et il n’a rien en retour, on l’ignore", a déclaré Albert sur le plateau de La Tribune.

"Il comprend vite les choses et il joue simple. Pour l’instant, c’est lui le chef d’orchestre de l’Union", a continué l'ancienne Red Flame Cécile De Gernier.

Ce dimanche en conférence de presse après la superbe victoire face à Genk, le coach de l'Union Sébastien Pocognoli s'était montré très élogieux envers Vanhoutte, décalarant qu'il avait joué "à un niveau extraordinaire".