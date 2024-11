Cataclysme pour De Bruyne et Doku ? Manchester City craint le départ d'un joueur majeur

Les deux Diables Rouges Kevin De Bruyne et Jérémy Doku verront-ils partir leur coéquipier à Manchester City, Rodri ? L'Espagnol a en tout cas laissé un message au Real Madrid.

Champion d'Europe avec l'Espagne et champion d'Angleterre avec Manchester City, Rodri a récemment gagné le Ballon d'Or au nez et à la barbe de Vinicius Jr.

L'Espagnol a ainsi couronné d'un succès grandiose une saison 2023-2024 extrêmement aboutie, confirmant sa place parmi les meilleurs joueurs du monde.

Mais le milieu du terrain pourrait-il quitter Manchester City, où il a tout gagné. Sur le plateau de la Cadena SER, il n'a pas dit non à un retour en Espagne...au Real Madrid.

"Quand le Real vous appelle, le meilleur club de l'histoire, le plus titré, avec tout ce que cela signifie, c'est un honneur. Il faut toujours y prêter attention", a déclaré l'ancien de l'Atlético Madrid.

Il n'a cependant pas écarté la possibilité de terminer sa carrière à Manchester City. "Je me sens très bien là-bas, j'adore le football anglais, et Manchester City est un club fantastique. Mais l'Espagne est mon pays, et je continue à tout suivre, la Liga, les clubs."