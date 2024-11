"Ce n'est pas vraiment une relation typique entre coéquipiers" : un Diable Rouge sort du bois concernant Romelu Lukaku

La relation entre Romelu Lukaku et les Diables Rouges est chahutée ces derniers temps. Mais lorsqu'il est là, Big Rom s'implique comme à son habitude.

Pour Cyril Ngonge, appelé chez les Diables en octobre, pouvoir compter sur les conseils de Lukaku est une chance unique, en tant qu'attaquant : "Jouer avec Romelu est quelque chose d'extraordinaire. C'est d'autant plus vrai que je le connais depuis que je suis petit. Nous sommes proches. C'est un honneur de pouvoir jouer aux côtés d'un grand frère", explique Ngonge à la RTBF.

"Dès le début, j'ai pu compter sur son soutien et son aide avec beaucoup d'affection. Ce n'est pas vraiment une relation typique entre coéquipiers, c'est plutôt une relation de grand frère et petit frère. Lukaku assume clairement le rôle de grand frère et c'est un rôle qu'il est habitué à jouer. Pour moi, c'est vraiment une relation dont je ne pourrais pas profiter davantage" avoue l'attaquant napolitain.

Lukaku dit les choses telles qu'elles sont

Grâce aux conseils de Lukaku, Ngonge ne peut que devenir un meilleur joueur : "Si quelque chose ne va pas, Romelu est le premier à me le dire. S'il y a quelque chose de bien aussi. C'est donc positif pour moi. Il m'encourage énormément".

À Naples, l'apport de Big Rom a été immédiat : "Il est arrivé avec une certaine expérience. Il la met au service de l'équipe. Tout cela se passait déjà très bien dès les premiers entraînements".

Lukaku a joué à domicile contre l'Italie, mais n'était pas de la partie contre Israël. Cela lui a valu des critiques. D'autant qu'il avait déjà manqué les deux premiers rassemblements : "Il a dit qu'il pouvait accomplir quelque chose de grand ici à Naples. Il n'était pas encore à 100%, car il est arrivé plus tard que les autres. Il aurait été plus facile de rejoindre l'équipe nationale que de rester ici ou de travailler encore plus dur et de se concentrer sur lui-même".