"On dirait que j'ai une maladie hautement contagieuse, la manière dont je suis traité est irrespectueuse" : Dedryck Boyata se lâche sur son quotidien à Bruges

Il arrive parfois d'oublier que Dedryck Boyata est encore un joueur du Club de Bruges. Le défenseur "banni" est sorti du silence.

Il aura fallu le temps, mais Dedryck Boyata a rompu le silence qui l'entoure au Club de Bruges. L'ancien Diable Rouge est l'un des gros salaires du groupe mais n'est plus considéré comme un joueur du noyau A.

"Normalement, je suis quelqu'un qui préfère garder ses problèmes pour lui. J'ai aussi du mal à parler négativement du Club - c'est une institution et je respecte tous les employés et les supporters" commence le défenseur chez Sporza.

"Parfois, je m'entraîne seul, parfois avec le Club NXT et régulièrement je reçois un programme que je dois faire à la maison - loin du centre d'entraînement. (soupir) J'ai surtout du mal avec le fait d'être isolé de tout et de tout le monde", explique-t-il.

De plus en plus isolé

Son quotidien est long :"Ils veulent que je me change dans une petite pièce où l'équipe de nettoyage garde ses affaires. Je refuse. Je prends mes vêtements et je me change simplement dans le vestiaire. Et comme je ne peux m'entraîner seul qu'en après-midi, je ne peux plus non plus manger au club. Ils veulent donc s'assurer que je n'aie plus aucun contact avec mes coéquipiers. C'est comme si j'avais une maladie ultra-contagieuse".

Une manière de faire pression pour qu'il casse son contrat de lui-même ? Cela plombe en tout cas son moral : "Ce qui me dérange le plus dans cette approche, c'est que les entraîneurs doivent rester plus longtemps l'après-midi pour s'entraîner avec moi. Il en va de même pour ceux qui nettoient. Je tiens donc à remercier ces personnes expressément pour tout ce qu'elles font. De même que le staff du Club NXT."

"La façon dont je suis traité est pour moi irrespectueuse. Devrais-je me sentir apprécié parce que j'ai encore accès aux installations du club ? Ils disent qu'ils me respectent, mais cela ne se reflète pas dans la manière dont ils me traitent" conclut Boyata. Ira-t-il jusqu'à la fin de son contrat en fin de saison ?