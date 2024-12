🎥 Grosse déception pour Dante Vanzeir...

Dante Vanzeir n'a pas eu le privilÚge de soulever la MLS Cup cette nuit. Son équipe s'est inclinée en finale sur le score de 2-1.

Il n'y aura pas de titre de MLS Cup pour le New York Red Bull de Dante Vanzeir. L'équipe américaine s'est inclinée face au Los Angeles Galaxy sur le score de 2-1 en finale du championnat. La rencontre se déroulait dans le Dignity Health Tennis Center de LA.

Le premier but de la rencontre est venu des pieds d'un ancien joueur du KRC Genk, Joseph Paintsil, à la 9e minute de jeu. Quatre minutes plus tard, Dejan Joveljic doublait déjà la mise. Sean Nealis parviendra tout de même à réduire le score pour le club de l'ancien Unioniste à la 28e, mais le score restera ensuite inchangé.

Joveljic's goal got this place LOUD.



La déception est claire pour le New York Red Bull, qui aurait pu remporter son premier titre en MLS. Le Galaxy, quant à lui, décroche son 6e sacre.

Vanzeir était bien titulaire lors de ce match. Le natif de Beringen a ensuite été remplacé à la 65e minute par Elias Manoel. Cette saison aux USA, le joueur belge a joué 39 matchs pour 6 buts et 10 passes décisives.