Clap de fin pour cette star portugaise : "Le temps est venu de dire au revoir"

Nani (38 ans) a fait ses adieux au football professionnel. Le Portugais a annoncé sa retraite ce dimanche.

On se rappelle surement de lui pour ses premières années à Manchester United, aux côtés d'un certain Cristiano Ronaldo : Nani et le football, c'est fini.

Le joueur de 38 ans a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. "Le temps est venu de dire au revoir, j'ai décidé d'arrêter ma carrière", a-t-il déclaré.

"Cela a été une aventure incroyable et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et soutenu pendant tous les hauts et les bas d'une carrière qui a duré plus de 20 ans. Il est temps de tourner la page et de se concentrer sur de nouveaux objectifs et rêves."

Révélé au Sporting Portugal, Nani est arrivé très jeune à Manchester United, où il a impressionné de par sa vitesse et sa qualité technique largement au-dessus de la moyenne.

Outre deux retours au Sporting Portugal, Nani a aussi joué avec Fenerbahçe, la Lazio, Valence, Orlando City, Venezia, Melbourne, l'Adana Demirspor et enfin l'Estrela Amadora. A son palmarès, il compte notamment une Ligue des Champions (2008, avec Manchester United) et un Euro remporté en 2016 avec le Portugal.