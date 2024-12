Julien Duranville applaudi par le public de Dortmund pour sa première titularisation en Ligue des champions face au FC Barcelone

Julien Duranville ne s'est pas imposé avec Dortmund face au FC Barcelone. Son équipe s'est inclinée sur le score de 2-3. Mais la prestation du jeune ailier est, quant à elle, encourageante.

Le Borussia Dortmund s'est incliné sur le score de 2-3 face au FC Barcelone ce mercredi. Cette rencontre était assez particulière pour les suiveurs du football belge. En effet, Julien Duranville connaissait sa première titularisation en Ligue des Champions.

Et le Diable Rouge n'a pas démérité. Malgré la défaite de son équipe, le jeune talent a livré une bonne prestation pour une première dans la plus prestigieuse des compétitions.

Julien Duranville, 18 years old, remember the name. pic.twitter.com/yJDTRq7GIm — gus (@yiddogusdos) December 11, 2024

Duranville a impressionné par sa capacité à répéter ses efforts. Après plus de septante minutes de jeu, il semblait encore frais. De plus, sa technique fait également de Julien un joueur comme on en voit peu.

Lors de sa sortie du terrain à la 73e minute de jeu, le natif d'Uccle a d'ailleurs été chaleureusement applaudi par les fans du club allemand. Peuve de leur satisfaction envers sa prestation.