Mark van Bommel pour remplacer Tedesco ? L'intérêt qui pourrait bouleverser les plans de la fédération

Qui sera à la tête des Diables Rouges en mars prochain ? Difficile à dire, d'autant que les spéculations quant au possible successeur de Domenico Tedesco ne manquent pas.

Rarement le jeu des pronostics aura été si fourni pour évoquer les profils appelés à remplacer un entraîneur encore en poste. Mais avec l'année 2024 plus que chaotique vécue par les Diables Rouges, Domenico Tedesco est clairement sur la sellette.

Et ce ne sont pas les dernières décisions de l'Union Belge (comme celle de ne pas lui permettre de s'exprimer sur le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2026) qui apaiseront la situation, que du contraire. Plusieurs noms ont ainsi déjà été cités pour reprendre notre équipe nationale.

Parmi les candidats, Mark van Bommel n'avait pas encore été évoqué. L'entraîneur néerlandais est pourtant intéressé. C'est Sacha Tavolieri qui partage l'information sur LN 24, sur base de ce qui lui est revenu de sources proches de l'ancien coach de l'Antwerp.

Un entraîneur à poigne, plus que Tedesco ?

Plus qu'un intérêt, Van Bommel et son entourage auraient même déjà fait du pied à l'Union Belge en contactant Vincent Mannaert. Sans figurer parmi les pistes privilégiées à l'heure actuelle, elle serait toutefois parmi les pistes envisagées et figurerait ainsi tout de même en bonne place dans la shortlist de nos décideurs.

Cité à Anderlecht au licenciement de Brian Riemer, Mark van Bommel est toujours libre depuis son départ de l'Antwerp en juin dernier. Outre l'avantage de connaître la compétition belge et donc une partie du réservoir de notre football, il ne nécessiterait pas de payer une clause de départ, ce qui n'est pas négligeable vu les finances de notre fédération.