📷 "Notre vie a changé" : Yannick Carrasco annonce une grande nouvelle depuis l'Arabie Saoudite

Yannick Carrasco et son épouse Noémie Happart ont accueilli leur deuxième enfant. La petite Camila apporte déjà beaucoup de bonheur au deux tourtereaux.

C'est sur leurs réseaux sociaux que l'ancienne Miss Belgique Noémie Happart et le Diable Rouge Yannick Carrasco ont annoncé la venue au monde de leur deuxième enfant.

Le couple a déjà un fils, Naël, né en juillet 2022. Il y a trois mois, Carrasco avait annoncé qu'il allait devenir père à nouveau.

"Le 8 janvier 2025, notre vie a changé pour toujours", écrit Noémie Happart dans un post sur Instagram. "Nous sommes tellement reconnaissants pour le cadeau de ta venue, Camila, merci de nous avoir choisis comme famille."

"Nous promettons de t'aimer, te protéger et te guider à chaque étape", ajoute la fière maman. La petite Camila est appelée à illuminer à son tour le quotidien du couple, résidant en Arabie Saoudite depuis un an et demi.