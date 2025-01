🎥 De nouveau titulaire avec la Juve, Samuel Mbangula marque et inflige sa première défaite à Sergio Conceição

Samuel Mbangula a été élu homme du match contre l'AC Milan. Et l'on comprend vite pourquoi.

Match au sommet ce soir en Serie A : la Juventus, toujours invaincue en championnat depuis le début de saison, recevait l'AC Milan, également invaincu de son côté depuis l'arrivée de Sergio Conceição. Pour la troisième fois sur les quatre dernières rencontres, Samuel Mbangula était titulaire chez les Turinois.

La première mi-temps n'a pas accouché de beaucoup d'occasions franches. Tout s'est décanté dans le deuxième acte. Avec Mbangula dans le rôle principal.

Décalé sur le flanc gauche, le Diable Rouge a enroulé le ballon de son pied droit vers le second poteau. Son tir a été dévié par un défenseur milanais, ce qui a pris Mike Maignan à défaut (1-0). Un but chanceux mais mérité pour Mbangula, qui s'est montré assez incisif durant la partie.

Au plus fort de sa domination, la Juve a rapidement fait le break par Timothy Weah dans la foulée. 2-0 pour la Vieille Dame, c'est le score final. L'équipe prend six points d'avance sur son adversaire du soir et revient à la quatrième place.

De son côté, Samuel Mbangula a été élu homme du match. Prometteur avant le retour de la Ligue des Champions et ce match contre le Club de Bruges.