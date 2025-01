🎥 Un match plus serré qu'il n'y paraît : le doublé de Mohammed Amoura a donné des sueurs froides à Vincent Kompany

Le Bayern Munich s'est imposé 3-2 contre Wolfsburg. Leon Goretzka s'est signalé en inscrivant un doublé, Mohammed Amoura lui a répondu.

Malade et absent de la sélection brugeoise lors des deux derniers matchs qu'il aurait pu disputer sur le sol belge, Andreas Skov Olsen était déjà sur le banc de Wolfsburg pour ce déplacement prestigieux à l'Allianz Arena. A ses côtés, Sebastiaan Bornauw et Aster Vranckx.

C'est un autre belgicain qui était à la fête avec le VFL : à la suite d'une phase arrêtée, Mohammed Amoura s'est montré plus prompt que la défense bavaroise pour répondre à l'ouverture du score de Leon Goretzka tombée quelques minutes plus tôt (24e, 1-1).

BUTTTT DE AMOURA FACE AU BAYERN MUNICH !!!!



ENCORE LUUUUIIII pic.twitter.com/rVQQhQfEMj — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 18, 2025

Amoura en pleine forme

Le septième but de la saison d'Amoura (qui compte également sept assists) est aussi le premier encaissé par le Bayern en 2025 (après quatre matchs). Rejoint au score, le Bayern a repris l'avantage à cinq minutes du repos via Michael Olise, sur une erreur du gardien adverse. Les troupes de Vincent Kompany auraient même pu rentrer au vestiaire avec une marge plus conséquente, mais le but de Joshua Kimmich a été annulé.

Le 3-1 tombera finalement à l'heure de jeu, à nouveau par Goretzka. De quoi porter le Bayern vers une victoire méritée, même si en fin de match, Amoura s'est offert un doublé pour relancer le suspense à l'approche du temps additionnel.

DOUBLÉ DE AMOURA FACE AU BAYERN MUNICH ET FACE À MANUEL NEUER !!!!! 🔥🔥 pic.twitter.com/eEyjSzvc0i — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) January 18, 2025

Malgré des dernières frayeurs inutiles, le Bayern Munich prend provisoirement sept points d'avance sur le Bayer Leverkusen, Wolfsburg est septième.