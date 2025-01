"Peut-être qu'ils ont eu peur" : Radja Nainggolan révèle qu'il était proche d'un retour en JPL

L'ancien Diable Rouge a rejoint Lokeren-Temse cette semaine. La Jupiler Pro League était également une option pour lui, comme il l'a confié.

Pas à l'étranger ni en Jupiler Pro League, finalement ce sera la Challenger Pro League qui verra Radja Nainggolan effectuer son grand retour. Lokeren-Temse a, en effet, réussi à convaincre l'ancien Diable Rouge.

Le transfert en a surpris plus d'un, mais le président du club, Hans Van Duysen, est clair sur les dépenses inconsidérées : "J'essaie de gérer le club avec le cœur, mais aussi comme une entreprise saine", a-t-il assuré à Het Laatste Nieuws.

"Si vous commencez la saison avec un certain noyau et que vous voyez que vous devez faire des ajustements, il y a toujours un budget de réserve. Cette réserve a déjà été prise en compte et nous sommes peut-être légèrement au-dessus, mais nous ne faisons pas de folies. Radja n'est pas venu à Lokeren pour l'argent, parce que l'argent n'est pas ici", poursuit le président.

"Boucler la boucle" où tout avait commencé

Après un accord verbal, tout a été mis sur papier 24 heures plus tard. Nainggolan s'est même chargé de l'accord sans fair appel à aucun intermédiaire ni agent. Pourtant, notre compatriote regrette que le Beerschot n'ait pas été concret.

"J'avais pourtant parlé au nouveau président du club mais je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'ils ont eu peur de faire venir un 'nom'. Le Beerschot aurait quand même été une belle expérience, pour terminer ma carrière en JPL. J'aurais bouclé la boucle là où tout a commencé."