"On m'a presque traité de fou quand j'ai signé à Charleroi" : Rik De Mil savoure et fait une belle promesse aux supporters

Rik De Mil est en train de porter le Sporting Charleroi vers les barrages des Playoffs, et peut-être donc un ticket européen. Il sera certainement très courtisé dans un futur proche, mais fait une belle promesse.

Rik De Mil est l'un des entraîneurs de la saison, à coup sûr. Le Sporting Charleroi n'a peut-être pas été chercher le top 6, mais semble proche de s'emparer du ticket pour les barrages des Europe Playoffs, et arrivera sur une dynamique impressionnante face au 5e des PO1.

Le coach carolo se réjouit de cette réussite qui surprend au nord du pays. "Quand j'ai signé ici, en Flandre, on m'a presque traité de fou, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas bien ce club. J'ai été accueilli chaleureusement et le courant est bien passé avec la direction et les supporters grâce à ce bon départ en Playdowns la saison passée", déclare De Mil dans Het Nieuwsblad.

Un homme a impressionné l'ancien entraîneur des jeunes de Bruges : Mehdi Bayat. "En Flandre, tout le monde voit les qualités de Vincent Mannaert. Je ne place pas Mehdi Bayat en-dessous", affirme-t-il. L'administrateur-délégué du Sporting Charleroi lui met parfois la pression, reconnaît De Mil, mais c'est parce que les deux hommes ont la même ambition.

Cette ambition, c'est de gagner quelque chose avec Charleroi. "J'ai toujours dit que mon ambition était de gagner un trophée et je veux le faire ici", promet De Mil. "Rien n'est jamais sûr en football, mais c'est ma priorité".

Après une telle saison, les grands clubs belges pourraient bien venir frapper à sa porte. "Si un train passe, j'y penserai, bien sûr, mais je veux quitter ce club par la grande porte", conclut Rik De Mil.