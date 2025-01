Un nouveau cas à la Bakkali/Januzaj chez les Diables ? "Si j'étais sélectionneur..."

Le dossier Konstantinos Karetsas agite la fédération belge. Vital Borkelmans a un avis bien tranché sur la question.

Un talent générationnel largement au-dessus du lot chez les professionnels avant d'être majeur, un génie offensif qui pourrait décider à l'avenir d'un coup de patte des matchs de la Belgique mais qui peut tout aussi bien représenter un autre pays : les attentes autour de Konstantinos Karetsas sont à la hauteur de son potentiel hors-norme.

La description pourrait également valoir pour les cas Zakaria Bakkali et Adnan Januzaj il y a plus de dix ans. A l'époque, la Belgique s'était empressée de les faire jouer pour confirmer le plus vite possible leur choix de jouer pour les Diables Rouges, mais la suite s'est avérée décevante.

Alors adjoint de Marc Wilmots, Vital Borkelmans s'en souvient très bien : "Nous les avons ensuite laissés faire un choix, mais ils ont choisi la Belgique bien trop tôt à ce moment-là" explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Le choix du cœur

Borkelmans explique qu'il est important de rester transparent envers un talent de cet âge : "Kos doit avant tout choisir avec son cœur. Si j'étais entraîneur national, j'aurais dès que possible une conversation franche et honnête avec Karetsas".

L'ancien sélectionneur de la Jordanie (son dernier poste officiel) ajoute qu'il est important de ne pas faire de fausses promesses, qui pourraient avoir de fâcheuses conséquences par la suite : "C'est important d'aborder les atouts du projet mais également d'envisager avec lui la possibilité de ne pas être appelé tout de suite".