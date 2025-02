Un ancien de l'Union et du RFC Liège pour mener l'Olympic Charleroi vers la D1B : "J'ai signé pour ça"

Pour en savoir un peu plus sur l'état d'esprit de l'Olympic Charleroi avant les Playoffs d'accession à la D1B, Walfoot a interviewé Jesse Mputu, joueur des Dogues. L'attaquant de 30 ans est bien déterminé à confirmer les bons résultats de ces derniers mois.

En tête de la phase classique, l'Olympic Charleroi veut confirmer sa bonne saison durant les Playoffs. Jesse Mputu confirme que les Dogues ne sont pas venus pour faire de la figuration : "L'objectif, c'est le titre et la montée, ça l'a été dès mon premier jour à l'Olympic. On est premier donc on aborde ce tour final avec confiance. On doit assumer ce statut et gagner les matchs pour remporter ces Play-offs. L'ambiance est bonne, on est tous soudés. On vit une belle saison et quand on joue un titre et que les résultats suivent, l'ambiance ne peut qu'être positive".

Une belle bagarre en perspective

Le classement est très serré, avec la division des points par deux, les quatre premières équipes se tiennent en trois petits points. Il faudra donc être présent dès le début de la compétition. "On s'est toujours tenus de près avec Mons, Tubize et Virton. Mais on n'a pas peur, c'est intéressant et ça annonce de bons matchs. Il y aura du spectacle et c'est bien pour le divertissement. Toutes les équipes du top sont dures à aborder mais je pense qu'on peut toutes les battre. Ce sera difficile mais on ne doit pas avoir peur".

"Les matchs de la phase classique contre les équipes du top ont été serrés à l'image du classement. On doit tirer les enseignements pour faire des résultats. On veut tous la même chose et on est six pour une place donc ça s'annonce être une vraie bagarre. Il faudra être présent dès le premier match et ne pas laisser passer de points", poursuit l'ancien joueur du RFC Liège.

Jesse Mputu est particulièrement motivé à l'idée de lutter pour retrouver le football professionnel : "Les matchs comme ça, c'est ce que je préfère, c'est ce qui m'anime. J'ai signé pour ça, c'est une satisfaction d'être dans cette position". Mais il ne se met pas plus de pression qu'il n'en faut : "Pour ce qui est de la préparation, je n'ai pas vraiment de rituel sinon on devient superstitieux. Ça se fait naturellement. J'ai un gros esprit de compétition, quand je joue un match, je veux le gagner quoi qu'il arrive et cette motivation de titre et de montée, ce n'est pas tous les ans qu'on peut compter dessus, donc on doit jouer le coup à fond."

L'attaquant de 30 ans a déjà connu deux titres, avec Liège et Alost, il souhaite remettre le couvert : "C'est bien sûr une motivation supplémentaire de pouvoir ajouter un troisième titre à ma carrière. L'opportunité de retrouver le monde pro avec un club emblématique, ce serait magnifique. On a hâte d'y être et on a envie d'y arriver".

On le sait, le tour final est un concentré d'adrénaline. L'équipe pourra se baser sur des performances et des moments forts qui ont soudé le groupe cette saison : "Je pense à la semaine où on joue Knokke en Coupe le dimanche puis Tubize en semaine, avant de défier Virton le samedi et où on ressort avec trois victoires. C'était magnifique et ça prouve qu'on est capable de faire de très belles choses. Ça soude et ça donne beaucoup de confiance".

La place de leader a souvent changé de camp, c'est finalement l'Olympic qui aborde la dernière ligne droite dans la position de chassé, avec déjà un premier gros choc contre Mons en guise de révélateur : "On est tous conscients que finir champion de la phase classique reste anecdotique, le vrai championnat commence maintenant. Le top 4 a fait preuve d'une très grande régularité et c'est l'équipe qui saura garder cette régularité qui l'emportera. Les deux matchs contre Mons ont fini sur des 0-0, donc ce sera la guerre dès la première journée, que le meilleur gagne" conclut Jesse Mputu.