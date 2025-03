La surprise du chef au Standard : un défenseur file en MLS

En MLS, le mercato n'est pas encore terminé. Le FC Charlotte en a profité pour faire son shopping au Standard.

Toujours à la recherche d'un renfort en défense, le FC Charlotte (ancien club de Brecht Dejaegere) a jeté son dévolu sur Souleyman Doumbia. SudInfo rapporte ainsi que le défenseur franco-ivoirien va quitter le Standard dans les prochaines heures.

Il ne s'agit pas d'un transfert définitif mais d'un prêt, sans option d'achat. Son salaire sera intégralement pris en charge par le club américain.

À la recherche de temps de jeu

Monté au jeu pour les 20 dernières minutes du match contre Anderlecht, Doumbia n'était pas sur la feuille de match face à l'Union Saint-Gilloise, il avait déjà vidé son casier.

Souleyman Doumbia était arrivé à Sclessin il y a un an, après une période de six mois sans club. La direction l'avait d'abord mis sous contrat pour six mois, histoire de bénéficier de quelques garanties sur son état de forme, avant de le prolonger jusqu'en juin 2026.

Mais le défenseur gauche a tout de même souffert de plusieurs blessures et n'a que rarement convaincu. Cette saison, il ne renseigne qu'une seule titularisation en championnat.