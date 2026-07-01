OFFICIEL: Sebastian Beccacece quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur

Déjà contesté pour jeu frileux, le sélectionneur argentin de l'Équateur savait qu'il n'allait pas résister à l'élimination de la "Tri" en 1/16e de finale de la Coupe du monde, contre le Mexique. La plus belle chevelure du Mondial a donc annoncé qu'elle s'en allait.

La Coupe du monde se poursuit et chaque élimination provoque son lot de renvois ou de démissions. Après Ronald Koeman et Marcelo Bielsa qui ont rendu leur tablier de sélectionneur ces dernières heures, respectivement des Pays-Bas et de l'Uruguay, c'est l'Argentin Sebastian Beccacece qui quitte ses fonctions à la tête de l'Équateur.

🚨❌ OFFICIAL: Sebastian Beccacece leaves Ecuador national team head coach job. pic.twitter.com/NLt7NcEr8l — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Qualifié pour la phase à élimination directe après une victoire renversante contre l'Allemagne (2-1), l'Équateur n'a pas été en mesure de surprendre Mexique lors du 1/16e de finale disputé cette nuit. Une déception pour la "Tri" qui, après un premier tour en demi-teinte (une défaite contre la Côte d'Ivoire et un partage embarrassant contre Curaçao avant la victoire contre l'Allemagne), espérait être l'une des surprises de cette édition du Mondial, fort de son secteur défensif robuste avec l'ancien de l'Antwerp aujourd'hui à Paris, William Pacho, le Brugeois Joel Ordóñez ou Piero Hincapié, joueur d'Arsenal.

"Seuls les résultats comptent, et aujourd'hui, je dois dire au revoir à une famille formidable", a déclaré l'Argentin de 45 ans qui a ajouté qu'il partait avec "une immense gratitude, une grande sérénité et une paix intérieure, car nous avons tout donné".

Pas de carrière professionnelle comme joueur

Entraîneur sans carrière de joueur au niveau professionnel, Sebastian Beccacece a dirigé sa première équipe à seulement 36 ans, l'Universidad de Chile, club phare du Chili. Il a ensuite été à la tête d'équipes de son pays natal : Defensa Y Justicia à deux reprises, Independiente et le Racing Club.



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Avant de prendre la tête de la sélection équatorienne, Beccacece avait dirigé Elche, en D2 espagnole, qu'il n'avait pas réussi à qualifier pour les Play-offs de montée. Un objectif que son successeur Eder Sarabia atteindra en ramenant le club en Liga la saison d'après.

Son passage en Équateur restera marqué par un jeu frileux avec peu de victoires à la clé (seulement 37,5% en 24 rencontres).