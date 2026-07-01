Un ancien adjoint et joueur d'Anderlecht retrouve de l'embauche en Serie A, mais aurait pu rebondir à Eupen

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un ancien adjoint et joueur d'Anderlecht retrouve de l'embauche en Serie A, mais aurait pu rebondir à Eupen
Photo: © photonews
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Par fidélité pour Besnik Hasi qui l'avait incorporé dans son staff la saison dernière, Lucas Biglia avait quitté ses fonctions d'ajoint lors du renvoi de l'entraîneur albanais. Celui qui a surtout marqué les esprits au Parc Astrid comme joueur vient de retrouver de l'embauche du côté de Torino.

À l'heure où l'Argentine rêve encore de reconduire son titre mondial et d'ajouter une 4e étoile à son blason, on rappellera qu'il y a 12 ans, Lucas Biglia, faisait partie du onze de départ qui s'était incliné en finale contre l'Allemagne, lors de l'édition 2014 du Mondial. Aligné aux côtés de Javier Mascherano, l'ancien milieu défensif d'Anderlecht avait pour mission de protéger Lionel Messi, numéro 10 de l'"Albiceleste".

Il a démissionné par loyauté pour Hasi

L'été dernier, celui qui avait enfilé la tunique mauve et blanche du RSCA à 303 reprises entre 2006 et 2013 était revenu au sein du club où il s'était révélé en Europe. Il était devenu l'un des adjoints de Besnik Hasi, qu'il avait connu sur le terrain lors de son arrivée à Bruxelles. Après le renvoi de l'entraîneur albanais en cours de saison, "El Principito" avait démissionné de ses fonctions par loyauté pour celui qui lui avait accordé sa chance comme entraîneur adjoint.

Lucas Biglia bientôt de retour en Belgique ?

Quadragénaire depuis le 30 janvier, Biglia a retrouvé de l'embauche pour la nouvelle saison et c'est encore grâce à l'aide d'un ancien partenaire de jeu. Torino vient en effet de nommer sur son banc Ignazio Abate, ancien latéral droit du Milan AC, avec lequel Biglia a joué entre 2017 et 2020. Le deuxième club de Turin a terminé l'exercice écoulé en Serie A à une modeste 12e place. Notons qu'outre les couleurs du Milan AC, Lucas Biglia a aussi porté celles de Lazio entre 2013 et 2017. Autant dire qu'il connaît assez bien la compétition italienne.

Lucas Biglia a pourtant failli être "Panda"


Mais le plus étonnant est surtout que Lucas Biglia aurait pu vivre une seconde expérience d'entraîneur dans notre pays. Il a en effet discuté avec Eupen, sauf que, selon La DH, les intentions des Germanophones n'étaient pas claires. Le voyait-il comme T1 ou comme T2 ? Devant cette incertitude, l'Argentin a préféré la proposition italienne, ce qui n'a pas été un problème pour Eupen puisqu'il a nommé Felice Mazzù, un coach avec plus d'expérience.

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