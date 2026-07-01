Le Standard interjette finalement appel de la décision disciplinaire après les incidents contre Charleroi

Le Standard de Liège a annoncé dans un communiqué publié sur son site web ce mercredi qu'il interjetait finalement appel de la décision disciplinaire rendue le 24 juin, après avoir appris que le Parquet de l'Union belge avait lui-même décidé de faire appel.

Le 23 mai dernier, la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi avait tourné au fiasco après des incidents survenus à l'issue de la rencontre opposant les deux équipes. Le Comité disciplinaire a alors infligé une série de sanctions au club liégeois, telles qu'une amende de 10 000 euros ou encore une interdiction de déplacement des supporters liégeois à Charleroi jusqu'au 30 juin 2028.



Le Standard avait publié un communiqué, expliquant avoir accepté les différentes sanctions : "En conséquence, indépendamment des sanctions individuelles ciblées qui seront réclamées contre les auteurs identifiés, le Standard de Liège renonce à interjeter appel de la décision de ce 24 juin et, avec ses supporters, le club assumera les conséquences des sanctions prononcées (en particulier, le lourd impact financier d’un huis clos total estimé à 227.000€ si l'on se réfère aux chiffres du derby wallon de la compétition régulière 25-26)."

Le Standard contraint de faire appel

"Malgré nos contestations et malgré le lourd impact financier, le Standard entendait assumer, ensemble avec ses supporters, les sanctions disciplinaires prononcées par le Comité Disciplinaire pour le Football Professionnel suite aux incidents survenus au terme de la rencontre du 23 mai", a écrit le Standard ce mercredi.

Finalement, le club interjettera appel suite à la décision du Parquet de la RBFA d'avoir lui-même fait appel. "Pour préserver nos intérêts et au besoin développer notre argumentation, en particulier sur la question juridique de la responsabilité objective, le club se doit en conséquence d'interjeter appel également", a déclaré le Matricule 16.

Les explications de Pierre François

Pierre François, le Manager général du Standard, s'est exprimé à ce sujet via un communiqué : "En n’introduisant pas un recours, nous voulions prendre de la hauteur et donner l’image d’un club responsable. Nous avions pris l’initiative d’un dialogue avec la Famille des Rouches et Alain Renard, son Président, avait pris position en soutenant la décision de la Direction de ne pas poursuivre ce dossier au-delà de la décision du 24 juin."



"Nous regrettons que ce point de vue ne soit pas partagé par le Parquet de la Fédération. Maintenant que le dossier est porté par le Parquet en degré d’appel, nous veillerons à défendre au mieux notre point de vue et nos intérêts devant le Conseil Disciplinaire pour le Football Professionnel."



Le Standard de Liège prépare actuellement la saison prochaine. Les entraînements ont repris et le club espère que les incidents entre supporters diminueront lors de l'exercice 2026-2027. Le premier match du club liégeois en championnat sera le 8 août prochain face au Cercle de Bruges, au stade de Sclessin, à 18h15. Cette rencontre sera d'ailleurs à huis clos partiel (blocs E3, D3 et F3), suite à la révocation d'un sursis, sauf si l'appel venait à modifier la situation.