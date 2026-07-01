Le Standard veut louer un Belge promu en Premier League

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Le Standard veut louer un Belge promu en Premier League
Photo: © photonews

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Le Standard continue son recrutement axé sur les jeunes belges ayant des attaches avec le club. Il vient de proposer à Coventry de louer Norman Bassette, l'attaquant des U21 belges qui s'était révélé au FC Malines il y a trois saisons.

Selon Sudinfo, le Standard de Liège a proposé à Coventry de louer Norman Bassette pour la saison prochaine. Fan déclaré du Standard, l'Ardennais, correspond exactement au profil recherché par les "Rouches". Des discussions sont en cours entre les deux parties et Marc Wilmots attend une réponse du club anglais.

Formé à Virton, révélé à Malines

Norman Bassette, tout comme Thomas Meunier qui pourrait lui aussi revenir en Belgique, a été formé à l'Excelsior Virton, avant de passer par Charleroi, Bertrix, Eupen et le Stade Malherbe de Caen, en France. C'est au sein du club normand qu'il effectue ses débuts chez les pros avec 4 buts en 15 apparitions sur deux saisons.

Lors de l'exercice 2023-24, il est prêté au FC Malines où il se révèle avec 5 buts en 23 sorties sous le maillot sang et or. À cette époque, les "Rouches" se montrent déjà intéressés par son profil, mais c'est finalement à Coventry que Caen le vendra pour un peu moins de 3 millions d'euros.

Deux prêts en France et en Allemagne ces dernières saisons

Dans l'antichambre du football anglais, le jeune belge ne s'impose pas vraiment, même s'il joue 29 rencontres au cours desquelles il ne marque que deux fois. Il sera à chaque fois loué au mois de janvier lors des deux dernières saisons. En 2025, à Reims, où il ne plante que 2 roses en 13 matchs et à Kaiserslautern, en 2026, pour le même bilan de buteur, mais en 16 apparitions en 2e division allemande.

Plus efficace chez les U21 belges

Ces expériences ne représentent pas un gage de certitude pour le Standard, d'où le fait que le club s'est contenté de ne solliciter que son prêt. Et plus si affinités. Mais cela dépendra de ses prestations sous le maillot "rouche". En les espérant aussi productives que sous la liquette diabolique des U21 où il a enfilé 10 perles en 6 sélections.

Jusqu'à présent, le Standard a rapatrié Dimitri Lavalée du Sturm Graz et aurait des vues sur Maxime Busi, avec lequel Norman Bassette a disputé 6 matchs à Reims.

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