"El Loco" Bielsa règle ses compte après l'élimination de l'Uruguay : une conférence de presse folle d'1h40

De retour au pays après la piteuse élimination de l'Uruguay au premier tour, le sélectionneur démissionnaire Marcelo Bielsa a expliqué, selon lui, quelles étaient les raisons de ce fiasco. Et le technicien argentin n'a pas épargné ses joueurs. Du "El Loco" dans le texte.

Marcelo Bielsa, le sélectionneur de l’Uruguay qui a démissionné après l’élimination de son équipe en phase de groupes de la Coupe du monde, a tenu mardi soir une conférence de presse d'une heure et 40 minutes. Lors de celle-ci, il a martelé que son message n’avait jamais été compris par l’équipe. Un moment médiatique fascinant, au cours duquel celui qui n'est pas surnommé "El Loco" pour rien s’est souvent répété.

Bielsa ne s'est pas senti écouté

“Ce dont je suis absolument certain, c’est que personne ne se soucie de ce que je sais”, a commencé Marcelo Bielsa, faisant référence à son équipe qui, selon lui, ne l’écoutait pas. “Je remarque quand quelqu’un se soucie de ce que je sais. Rien de ce que j’ai essayé de transmettre n’avait d’importance, à quelque niveau que ce soit. De mon point de vue, cela n’a jamais été important. Je n’y vois rien de mal, les autres personnes ne sont tout simplement pas intéressées par ce que je sais. Le dossier est clos.”

Si ses joueurs en prennent principalement pour leur grade, Marcelo Bielsa n'a pas oublié de prendre sa part de responsabilité. “Ma responsabilité dans ce qui s’est passé est très claire. Je ne peux pas justifier la position dans laquelle nous avons terminé", a affirmé celui qui a dirigé trois sélections différentes lors des Coupes du monde (Argentine, Chili et Uruguay). "En résumé, ma gestion des joueurs dont je disposais a été insuffisante. Nous avons fait de notre mieux, mes collègues et moi ainsi que les joueurs, et cela n’a pas suffi. Je suis convaincu que si j’avais choisi une autre voie, les résultats n’auraient pas été différents.”

L'Uruguay plombée par son gardien, un choix de Bielsa

La "Céleste" a partagé 1-1 contre l’Arabie saoudite et 2-2 contre le Cap-Vert, se voyant contrainte d'obtenir un meilleur résultat contre le cador de son groupe, l'Espagne. Lors de ce match, les Sud-Américains se sont inclinés 1-0 à la suite d’une erreur de, Fernando Muslera.

Le gardien de 40 ans ans avait été rappelé par Bielsa suite à sa bonne saison entre les perches de l'Estudiantes, en Argentine. Mais l'homme aux 137 sélections est passé à côté de son sujet, commettant trois erreurs sur les quatre buts concédés par les siens au cours du tournoi. Il n'avait d'ailleurs pas terminé le match contre l'Espagne, remplacé à la mi-temps par Sergio Rochet.





De retour au pays par leurs propres moyens

Avant et pendant le tournoi, des tensions existaient déjà entre le sélectionneur Marcelo Bielsa et son groupe. Elles se sont particulièrement remarquées à l'occasion de ce dernier match chaotique contre la "Roja", où le désormais ancien sélectionneur s'était même emporté sur un technicien de la télévision effectuant l'interview après la rencontre. La fédération uruguayenne a sanctionné les joueurs et le staff en annulant le vol charter qui devait les ramener au pays. Ils ont donc dû rentrer par leurs propres moyens.