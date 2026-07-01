Qui s'imposera chez les A ? Présentation des jeunes talents repris pour la préparation au Standard

Cinq (+2) jeunes joueurs ont été repris par le staff de l'équipe première, au Standard, pour la préparation du début de saison. Certains d'entre eux sont là pour prendre du rythme, de l'expérience et se montrer avant de faire leurs armes au SL16 FC, d'autres briguent une vraie place chez les A.

Trente-et-un joueurs (moins cinq indisponibles) composent le noyau A du Standard à la reprise des entraînements. Un effectif où sept jeunes espèrent pouvoir effectuer leurs grands débuts, ou enfin s'imposer en équipe première, et dont le grand absent se nomme Steeven Assengue.

Quentin Durka devrait s'imposer avec les U23

Point préliminaire sur les gardiens de but, où Matthieu Epolo sera toujours titulaire la saison prochaine, sauf en cas d'offre conséquente sur la table des dirigeants liégeois, ce que n'a pas favorisé une Coupe du monde où il n'a finalement pas pu glaner une place de titulaire.

Repris dans le groupe pour la préparation, Quentin Durka (19 ans, au Standard depuis 2015) serait donc plutôt le quatrième gardien, et peut-être le portier du SL16 FC en D1 FFA. Belmin Dizdarevic (24 ans) preste bien à l'entraînement sous les ordres de Jean-François Gillet et Laurent Genkinet et espère le poste de numéro 2 appartenant à Lucas Pirard, qui a toutefois livré de bons matchs lorsqu'il a été appelé à une petite dizaine de reprises la saison dernière.

Lucas Pirard, Belmin Dizdarevic et Quentin Durka au travail avec Jean-François Gillet et Laurent Henkinet #Standard pic.twitter.com/535o8w4HYi — Loic Woos (@LoicWoos2) June 29, 2026

Noah Sy et Yanis Malamba, deux défenseurs complémentaires

Allons poste par poste, avec premièrement la défense où deux jeunes talents du SL16 FC ont été convoqués par Vincent Euvrard et son staff : Noah Sy (19 ans) et Yanis Malamba (17 ans).





Le premier cité est un défenseur polyvalent, qui a évolué à différents postes pendant sa jeunesse mais qui semble plutôt avoir tapé dans l'œil en qualité de défenseur central. L'autre est plutôt un arrière latéral, international espoirs belge U17, capable également de jouer à un poste plus offensif.

Malamba est un membre important de l'équipe U18 du Standard, deuxième du championnat la saison dernière derrière Genk, qui n'a même pas encore fait ses débuts en D1 FFA, ce qui sera le cas cette saison. Noah Sy y a joué vingt matchs et devrait encore en jouer quelques-uns, lui qui était sur le banc de l'équipe première pour la toute première fois lors de la défaite 1-2 contre l'Antwerp à la quatrième journée des Europe Play-Offs.

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Charli Spoden espère enfin recevoir une réelle chance

Au milieu de terrain, on retrouve là aussi deux talents dans une situation assez différente. Charli Spoden (18 ans) premièrement, qui pourrait ne même pas être cité dans cet article puisqu'il est désormais pleinement intégré au noyau A aux yeux de la direction, lui qui a été sur le banc à de nombreuses reprises en match officiel mais qui ne compte toujours qu'une apparition en équipe première : les 23 dernières minutes de la défaite 3-0 au Club de Bruges début février, une semaine avant l'annonce de la prolongation de son contrat jusqu'au 30 juin 2029.

Le Malmédien n'a pas encore véritablement reçu sa chance chez les A, ce qui pourrait être davantage le cas la saison prochaine, lui qui a tout de même pu jouer un rôle essentiel dans les play-downs du SL16 FC la saison dernière. Le cas de son coéquipier Jordi Makiese (17 ans) est différent, puisqu'il n'a intégré l'équipe U23 des Rouches qu'il y a un peu plus de six mois.

Le milieu de terrain est lui aussi un international belge U17, qui a participé à la belle saison des U18 du Standard avant de s'imposer dans l'équipe U23 et d'y jouer une petite dizaine de matchs, dont les cinq derniers. Il devrait y prendre davantage d'ampleur la saison prochaine, lui qui était sur le banc de l'équipe première pour la première fois lors du partage (0-0) contre Genk à l'occasion de la huitième journée des Europe Play-Offs.

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Un gardien, deux défenseurs, deux médians... et deux avants ont été repris par le staff. Devant, Onésime Kalonji (17 ans) et René Mitongo (18 ans) se trouvent là aussi dans une situation un peu différente. Le second cité est considéré comme un grand talent de l'académie : international U19 qui a notamment joué trois matchs et marqué un but à l'Euro au mois de mars, il avait prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2028 dans le but de faire ses grands débuts en équipe première.

C'est aussi le cas de René Mitongo

Ce fut le cas, puisque l'avant-centre est tout de même monté au jeu à neuf reprises (six fois en phase classique, trois en Europe Play-Offs), mais pour un faible total de 155 minutes de jeu (17 par match en moyenne), en comptant une mi-temps entière disputée en début de saison sous les ordres de Mircea Rednic lors de la débâcle à domicile face au Cercle de Bruges. La moyenne redescend à 13 minutes par montée au jeu sans ces 45 minutes.

Même sans avoir trouvé le chemin des filets en équipe première, ses buts chez les Diablotins et avec le SL16 FC ont fait de lui un jeune joueur courtisé, à tel point qu'Almeria avait déposé une offre de deux à trois millions d'euros au mois de janvier. Une offre refusée par le Standard, qui considère René Mitongo comme un élément crucial. La logique des choses voudrait donc qu'il joue un peu plus la saison prochaine.

Onésime Kalonji est plutôt considéré comme un ailier, bien qu'il soit capable d'évoluer aux trois postes offensifs. Il a tout de même pris part à 27 rencontres avec le SL16 FC la saison dernière, dont quatorze dans la peau d'un titulaire, et a inscrit trois buts. Encore très jeune, il devrait d'abord refaire une saison en D1 ACFF (devenue FFA) avant de goûter à l'équipe première, lui qui n'a pas encore été convoqué pour un match officiel.