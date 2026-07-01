“Nous avons encore les banderoles” : les fans d’Anderlecht s’en prennent à leur ancien président

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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“Nous avons encore les banderoles” : les fans d’Anderlecht s’en prennent à leur ancien président
Photo: © photonews

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Toby Alderweireld et Wouter Vandenhaute sont cités parmi les repreneurs potentiels de l'Antwerp. Paul Gheysens explorerait également des pistes à l’étranger, mais les supporters d’Anderlecht s’en donnent déjà à cœur joie sur les réseaux sociaux à propos de cette nouvelle.

La rumeur court depuis hier, Antwerp FC." target="_blank">Wouter Vandenhaute, l'ancien président d'Anderlecht, pourrait devenir le principal actionnaire principal de l'Antwerp. Sporza annonce aussi que d’autres personnes pourraient également investir dans le "Great Old".

Quelques supporters fortunés d’Antwerp, proches du club, soutiendraient Vandenhaute comme actionnaires minoritaires. Le plus connu d’entre eux est Toby Alderweireld. L’ancien international est devenu une véritable icône du club il y a quelques années grâce à son but décisif pour le titre, et il envisagerait aujourd’hui de s’engager dans une nouvelle voie au sein d’Antwerp.

Ce groupe d’investissement belge serait, selon Het Laatste Nieuws, prêt à reprendre le club. À l’origine, l’ancien patron du port d'Anvers Jacques Vandermeiren apparaissait comme la figure centrale de ce consortium. Mais selon une source très fiable citée par le quotidien flamand, Wouter Vandenhaute deviendrait actionnaire principal si un accord était trouvé avec Paul Gheysens.

De son côté, l'actuel propriétaire du matricule 1 continue de discuter avec d’éventuels investisseurs étrangers. Rien ne dit donc encore avec certitude que Wouter Vandenhaute deviendra réellement l'actionnaire majoritaire de l'Antwerp.

Quel rôle pour Vandenhaute à Antwerp en cas de reprise ?

Wouter Vandenhaute pourrait-il être le nouveau président du "Great Old" ? Il a déjà occupé pareille fonction à Anderlecht. Ce qui explique pourquoi les supporters mauves réagissent vivement à cette possible nomination sur les réseaux sociaux.

“Nous avons encore les banderoles si vous avez des idées”, peut-on notamment lire sur X à propos de cette information. Les internautes font également référence à tout ce qu’il a fait à Anderlecht ces dernières années. On peut aussi lire, entre autres : “Sincères condoléances”.

Il n’est évidemment pas encore dit que l'Antwerp va effectivement collaborer avec Vandenhaute. Les prochains jours s'annoncent en tout cas mouvementés du côté de Deurne.

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