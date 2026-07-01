Un Diable Rouge de retour en Jupiler Pro League cet été ? Un club est même déjà passé à l'action

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un Diable Rouge de retour en Jupiler Pro League cet été ? Un club est même déjà passé à l'action

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Libre de tout contrat ce 1er juillet, Thomas Meunier, le latéral droit des "Diables Rouges", est courtisé par deux clubs de notre Pro League : Anderlecht et l'Antwerp.

Il n'y a pas qu'Axel Witsel qui est libre comme l'air en ce premier jour du mois de juillet, Thomas Meunier est lui aussi théoriquement sur le marché. La suite de sa carrière pourrait s'écrire avec un retour au pays. Et selon La DH et le Nieuwsblad, deux clubs de Pro League auraient déjà noué contact avec l'Ardennais.

Il s'agit d'Anderlecht et de l'Antwerp. Le club bruxellois aurait même déjà été plus loin dans les pourpalers puisqu'il a soumis une offre au latéral de 34 ans. Il faut dire que les Bruxellois connaissent de nombreuses blessures en ce début de saison, notamment celle d'Ilay Camara, sur le flanc pour deux à trois mois.

Un retour au pays déjà évoqué en mars

Au rassemblement des Diables en mars, celui qui a porté le maillot du Club de Bruges dans notre championnat avait indiqué en conférence de presse qu'il était ouvert à un retour dans notre compétition. Spontanément, il avait forcément cité les "Blauw en Zwart" dont il a porté la tunique à 198 reprises entre 2011 et 2016. Mais il avait aussi évoqué Anderlecht et le Standard

Le mois dernier, La DH rappelle que le cas du Sporting lui avait déjà été évoqué. "Il y a beaucoup de travail là-bas et ils ont déjà trois ou quatre latéraux droits", avait-il déclaré. "Mais tous les clubs peuvent m'appeler."

Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier

Lire aussi… “Nous avons encore les banderoles” : les fans d’Anderlecht s’en prennent à leur ancien président

Une offre émise par Anderlecht

Et comme évoqué plus haut, Anderlecht, en quête d'un remplaçant à Ilay Camara, est passé à l'action en lui envoyant une offre. Bruxelles pourrait d'ailleurs être un point de chute intéressant pour plusieurs raisons. Le natif de Saint-Ode vit actuellement à Uccle et son fils joue à La Rhodienne-De Hoek, non loin de là. La DH affirme aussi que Romelu Lukaku a déjà demandé à son partenaire diabolique s'il ne voulait pas l'inscrire à Anderlecht.

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