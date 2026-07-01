OFFICIEL : le Cercle Bruges réalise un joli coup sur le marché des transferts

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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OFFICIEL : le Cercle Bruges réalise un joli coup sur le marché des transferts
Photo: © photonews

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Le Cercle de Bruges a conclu deux opérations avec l’AS Monaco en une seule journée. Après le transfert sortant de Nazinho, le club a également bouclé une arrivée. Sans grande surprise, Valy Konaté restera une saison de plus au stade Jan Breydel. Il est prêté pour une deuxième saison.

“Valy Konaté jouera également pour le Cercle la saison prochaine. L’international espoir ivoirien de 19 ans est, comme la saison dernière, prêté par l’AS Monaco”, a annoncé le Cercle Bruges dans un communiqué publié sur son site mardi soir.

“Valy Konaté a laissé une impression solide lors de sa première saison chez les Vert et Noir. Toutes les parties ont donc rapidement convenu qu’un séjour prolongé au Cercle était la meilleure manière pour Valy de continuer à progresser. En tant que latéral gauche, ce défenseur moderne dispose d’une grande capacité d’endurance et apporte également une menace offensive.”

Le Cercle Bruges continue une saison de plus avec Valy Konaté

“Au Cercle, Valy souhaite donc confirmer ce qu’il a montré la saison dernière. Bienvenue de retour, Valy !”, conclut le communiqué. Le directeur technique Luciano Murchio se dit également ravi de voir le joueur revenir pour une deuxième saison au sein du club.

“We sommes très heureux d’accueillir à nouveau Valy Konaté au Cercle. Toutes les parties étaient d’accord pour dire que c’était la meilleure décision afin de poursuivre son développement ici et de construire sur sa seconde partie de saison positive.”

Lire aussi… Un départ à 5 millions d’euros est officiel au Cercle

Le Cercle Bruges est très satisfait de conserver un an de plus le joueur de l’AS Monaco

“Valy a montré qu’il peut être un joueur important pour nous, grâce à sa polyvalence, ses qualités physiques et sa maîtrise du ballon. Nous avons hâte de continuer à l’accompagner dans sa progression et nous sommes convaincus qu’il pourra jouer un rôle important la saison prochaine dans l’atteinte de nos objectifs.”

Le latéral gauche a, selon Transfermarkt, une valeur de marché de 1,3 million d’euros. Il a disputé 14 matchs la saison dernière, dont l’intégralité des play-offs de relégation. À la mi-saison, il a été absent un certain temps, mais il semble désormais de retour et prêt à se relancer.

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