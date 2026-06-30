Le pari n'aura pas duré : La Louvière met fin à l'aventure d'un flop

Le passage de Matthias Riou en Belgique aura été de courte durée. Le défenseur français va tenter de relancer sa carrière sous d'autres couleurs.

Matthias Riou fait (déjà) ses valises. Arrivé avec un joli CV l'année passée, le défenseur central de 25 ans quitte officiellement La Louvière. Son contrat était censé durer jusqu'en juin 2027.

Le joueur n'a pas trouvé son rythme de croisière en Belgique, la faute à une grosse concurrence. L'ancien Guingampais est resté bloqué sur le banc de touche la majeure partie du temps.

3 petits matchs cette saison pour le défenseur de 25 ans

En tout et pour tout, il a joué à peine 101 minutes en championnat. Sa seule titularisation de la saison s'est résumée à un match de Coupe de Belgique contre Heist. Il était monté en jeu contre le Beerschot aussi. Donc 2 matchs de Coupe et un match de Pro League.

De l'expérience... en Ligue 2

Pourtant, le joueur est "connu" pour être très propre dans ses relances et a une valeur marchande de 300 000 euros d'après le site Transfermarkt. Il a pas mal d'expérience puisqu'il compte 72 matchs de Ligue 2 en France.



Ce manque de temps de jeu pousse les deux parties à abréger l'aventure. Le joueur formé à Guingamp va devoir trouver un nouveau club pour rejouer plus souvent et se relancer.