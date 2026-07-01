Une légende du football ivoirien critique la VAR après Côte d'Ivoire - Norvège

Didier Drogba est monté au créneau au cours du 1/16e de finale entre la Côte d’Ivoire et la Norvège, ce mardi soir. La légende ivoirienne est revenue sur une phase de jeu litigieuse impliquant Nicolas Pépé.

Considéré comme l'un des meilleurs attaquants africains de l'histoire, Didier Drogba a été l'un des fers de lance de la Côte d'Ivoire de la fin des années 2000 et du début de la décennie 2010.

Sélectionné à 105 reprises, l'attaquant passé notamment par Marseille, Chelsea ou Galatasaray a porté le brassard de capitaine de sa sélection et a fait trembler les filets à 65 reprises. Seul un titre international avec les "Éléphants" manque à son palmarès, lui qui fut finaliste malheureux de la CAN lors des éditions 2006 et 2012.

Un contact litigieux de Schjelderup sur Pépé

Spectateur attentif du 1/16e de finale opposant son pays à la Norvège, Didier Drogba n'a pu s'empêcher de bondir de son fauteuil lorsque Nicolas Pépé s'est effondré dans la surface de réparation après un contact avec Andreas Schjelderup, l'ailier norvégien tout juste entré en jeu.

Le score était encore de 1-1 et selon la légende du football ivoirien, il était "honteux ce pénalty non-sifflé sur Nicolas Pépé". "Pffff, à quoi sert la VAR", s'est-il emporté sur X.

Honteux ce penalty non sifflet sur Nicolas Pépé pfffffff a quoi sert la VAR?!??!



— Didier Drogba (@didierdrogba) June 30, 2026

L'arbitre de la rencontre, le Vénézuélien Jesus Valenzuela, n'a pas été visionner les images de cette situation litigieuse. Et quelques minutes plus tard, Erling Haaland a redonné l’avantage aux siens, envoyant la Norvège en huitièmes de finale où le Brésil l’attend.

Cette phase litigieuse risque en tout cas de relancer les débats sur l’arbitrage lors de cette Coupe du monde, puisque très peu de pénaltys sont accordés depuis le début de la compétition. Le point des 11 mètres n'a en effet été désigné qu'à 11 reprises au cours de cette édition.