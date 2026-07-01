Portée par Mbappé et Olise, la France déroule contre la Suède et file en 1/8e de finale

L'impressionnante armada offensive française n'a fait qu'une bouchée de pauvres Suédois attendus dans le rôle de victimes. Kylian Mbappé a continué son duel à distance avec Lionel Messi avec deux nouveaux buts, alimenté en caviar par un Michael Olise en chef d'orchestre.

La France a validé son billet pour les 1/8e de finale de la Coupe du monde en s'imposant nettement face à la Suède (3-0) au MetLife Stadium de New York. Longtemps freinés par une défense suédoise bien organisée et par un manque de justesse dans le dernier geste, les "Bleus" ont fait la différence juste avant la pause grâce à Kylian Mbappé, auteur d'un superbe exploit individuel.

Le show Michael Olise

Ces 45 premières minutes ont surtout été celles d'un Michael Olise présent dans tous les bons coups. Très disponible entre les lignes, l'ailier du Bayern Munich a constamment cherché à créer le décalage grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à éliminer son adversaire direct.

Il s'est d'abord illustré par sa justesse dans les petits espaces, combinant régulièrement avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Il a ensuite failli inscrire l'un des plus beaux buts de ce Mondial, à la 35e minute, en tenant un spectaculaire retourné acrobatique qui est venu s'échouer sur le poteau suédois. Dans la continuité de l'action, Dembélé n'est pas parvenu à cadrer le ballon qui était revenu dans ses pieds. Quelques instants plus tard, Olise s'est encore procuré une occasion avec une frappe lointaine qui a obligé le gardien suédois Jacob Widell Zetterström à réaliser une belle parade.

L'ancien joueur de Crystal Palace a également un pied dans l'action ayant amené l'ouverture du score. Sur un corner joué à deux avec Dembélé, il a désorganisé la défense suédoise avant que Mbappé ne fasse la différence d'un superbe enroulé (1-0,43e). Sans être récompensé d'un but en première mi-temps, Michael Olise a vraiment été le chef d'orchestre d'une équipe de France qui semblait inarrêtable.

Le doublé pour Mbappé

Au retour des vestiaires, les hommes de Didier Deschamps ont rapidement pris le large. À la 53e minute, l'inévitable Olise a éliminé Gustaf Lagerbielke d'une subtile passe glissée entre ses jambes qui a trouvé Bradley Barcola dans la profondeur. L'ailier du Paris Saint-Germain n'a pas tremblé et a décoché une frappe puissante pour battre Jacob Widell Zetterström (2-0, 53e). avant que Mbappé ne signe un doublé en seconde période, une nouvelle fois sur une passe d'Olise. Dominatrice dans tous les compartiments du jeu, la France n'a laissé que très peu d'occasions à la Suède et a parfaitement maîtrisé son sujet.





Les "Bleus" ont ensuite continué à maîtriser les débats. Après avoir manqué un face-à-face avec le gardien suédois, Olise s'est racheté en offrant une nouvelle offrande à Kylian Mbappé. Lancé dans le dos de la défense, le capitaine français a contrôlé avant d'enrouler sa frappe du droit dans le petit filet opposé (3-0, 74e). Son 6e but dans la compétition qui lui permet de revenir à hauteur de Lionel Messi.

Peu d'occasions suédoises

Malgré la domination française, la Suède s'est offert quelques opportunités en fin de match. Viktor Gyökeres s'est notamment retrouvé en excellente position à la 89e minute, mais Mike Maignan s'est parfaitement couché pour repousser sa tentative. Alexander Isak a également tenté d'apporter le danger, sans parvenir à tromper la vigilance de la défense tricolore, qui a signé un match plus solide que contre la Norvège.

Grâce à ce succès convaincant, les "Bleus" poursuivent leur parcours avec un quatrième succès en autant de rencontres dans le tournoi et affronteront le Paraguay en 1/8e de finale. Avec un souvenir de France 98 où les futurs champions du monde avaient trimé contre la bande du gardien José Luis Chilavert et avaient dû attendre les prolongations et un but en or de Laurent Blanc pour passer.