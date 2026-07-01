📷 Voici le nouveau maillot domicile du Sporting de Charleroi

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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📷 Voici le nouveau maillot domicile du Sporting de Charleroi
Photo: Royal Charleroi Sporting Club
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Le Sporting de Charleroi a dévoilé ce mercredi le nouveau maillot domicile des Zèbres pour la saison 2026-2027.

Le club carolo a dévoilé son premier maillot avec l'équipementier Eldera et le sponsor Napoleon Score. La vareuse comporte les emblématiques rayures noires et blanches avec un dégradé de gris et un motif apportant du relief. Des couleurs évidemment fidèles à l'identité du club. Le maillot dispose également d'un col rond et les finitions des manches sont rehaussées de subtils liserés dorés. L’écusson du club est apposé sur la poitrine, côté cœur, tandis que le logo d’Eldera apparaît de l’autre côté et le sponsor Napoleon Score au centre du maillot.

La saison dernière, le Sporting de Charleroi était équipé par Decathlon. Avec Eldera, c'est une nouvelle histoire qui se lance.

Mehdi Bayat, l'Administrateur Délégué du Sporting de Charleroi s'était exprimé en avril dernier à ce sujet : "Nous sommes fiers d’initier cette collaboration avec Eldera, une marque en pleine ascension et résolument tournée vers la performance. Ce partenariat marque une nouvelle étape dans le développement d’Eldera et du Sporting de Charleroi en devenant le premier club professionnel belge à porter les couleurs de la marque française. Nous sommes convaincus que leur dynamisme et leur expertise sauront accompagner nos ambitions et porter haut les couleurs du Sporting pour les saisons à venir."

Le maillot est déjà disponible dans la boutique du club

"Porté par toute une ville, animé par une passion commune, celle du Sporting de Charleroi. Le nouveau maillot domicile de nos Zèbres en collaboration avec Eldera est désormais disponible en boutique et sur notre eshop," a écrit le Sporting de Charleroi sur ses réseaux sociaux. Le prix du maillot est de 75 euros pour les adultes et de 65 euros pour les enfants.

Le Sporting de Charleroi fera son retour à la compétition le 8 août prochain. Les Zèbres affronteront OHL pour le compte de la première journée de Pro League.

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