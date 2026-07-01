Le Diable Rouge le plus sous-estimé du onze de base ? "Il s'en sort admirablement bien"

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Photo: © photonews

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Charles De Ketelaere gagne de plus en plus la confiance du sélectionneur Rudi Garcia. Même s'il n’a pas encore trouvé le chemin des filets lors de cette Coupe du Monde, le technicien français se montre particulièrement satisfait de sa contribution au jeu des Diables Rouges.

Charles De Ketelaere reste serein à l’approche du huitième de finale face au Sénégal. « Nous restons tous calmes. Nous savons que c’est un match important, mais je pense que c’est aussi la meilleure façon de s’y préparer », a confié l’attaquant de l’Atalanta.

L’avant-centre avait dû manquer le match de groupe contre l’Iran en raison d’une blessure au genou, mais celle-ci semble désormais complètement derrière lui. "Mon genou était assez gonflé à ce moment-là, c’est pour ça que nous avons fait des examens complémentaires. Entre-temps, je n’ai plus mal et je me sens à nouveau parfaitement en forme", affirme De Ketelaere.

Même s’il attend encore son premier but en Coupe du Monde, De Ketelaere sait qu’il peut aussi être important pour l’équipe autrement. "Je suis plutôt un joueur au service du collectif. Mais je ne vais pas mentir : si je peux choisir, je préfère évidemment marquer moi-même plutôt que délivrer une passe décisive", sourit-il. 

Les conseils précieux de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku reste également un mentor important pour l’ancien joueur du Club de Bruges. "Romelu me donne en fait des conseils depuis ma première titularisation en n°9 contre le Kazakhstan au Lotto Park. Ça n’a jamais changé. Il le fait toujours", révèle CDK. 

Lire aussi… Voici le onze de départ attendu des Diables Rouges face au Sénégal
Garcia a ensuite tenu à souligner que De Ketelaere abat actuellement énormément de travail dans un rôle qui n’est pas toujours visible. "Nous pouvons éventuellement jouer aussi à trois défenseurs, comme nous l’avons essayé contre la Croatie, mais nous devons surtout construire sur ce qui a bien fonctionné. Depuis qu’il joue en pointe, Charles a fourni un travail énorme. Il permet à ses coéquipiers de marquer, et c’est extrêmement précieux".

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