Accord conclu entre l'Union et Orlando Pirates : une révélation du Mondial se rapproche du club bruxellois

Le club d'Orlando Pirates (Afrique du Sud) a annoncé dans un communiqué avoir trouvé un accord avec l'Union Saint-Gilloise concernant Relebohile Mofokeng.

L'ailier gauche sud-africain a été l'une des révélations de la Coupe du monde et a tapé dans l'œil de la formation bruxelloise. "Le transfert reste soumis à la réussite de la visite médicale de Mofokeng et à la finalisation de ses conditions personnelles avec le club de Pro League", a précisé le club d'Orlando Pirates dans un communiqué.

L'Union Saint-Gilloise suivait d'ailleurs déjà le joueur avant le Mondial, comme l'a précisé le club sud-africain : "Un accord de principe entre Orlando Pirates et l'Union Saint-Gilloise avait en réalité été trouvé avant le début de la Coupe du monde de la FIFA."

"Les deux parties ont décidé conjointement de reporter toute annonce publique après le tournoi, afin de permettre à Mofokeng de se concentrer pleinement sur la Coupe du monde avec les Bafana Bafana, sans être perturbé par les discussions liées à son transfert, et de laisser le parcours historique de l'équipe nationale occuper le devant de la scène", a ajouté la formation sud-africaine avant de conclure : "Aucun autre commentaire ne sera fait pour le moment, jusqu'à ce que le processus entre le joueur et la Royale Union Saint-Gilloise soit entièrement finalisé."

Relebohile Mofokeng (21 ans) proche d'un premier défi en Europe

Relebohile Mofokeng n'a encore jamais évolué en Europe. Il pourrait bien alors franchir un grand cap dans sa carrière en rejoignant l'Union Saint-Gilloise en Belgique. C'est un joueur rapide et percutant, doté d'une bonne technique et capable de faire la différence dans les petits espaces. Un profil qui pourrait parfaitement correspondre à l'Union Saint-Gilloise.





À la Coupe du monde, il a pris part à trois rencontres. Après être resté sur le banc lors du match d'ouverture contre le Mexique, il a disputé 45 minutes contre la Tchéquie, 80 contre la Corée du Sud et à nouveau 45 contre le Canada en seizième de finale.