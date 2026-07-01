Le Mexique déjoue le piège équatorien et continue sa route dans "son" Mondial

Grâce à des buts de Julián Quiñones et Raúl Jiménez tombés peu avant la demi-heure de jeu, le Mexique a remporté le duel des "Tri" face à un Équateur dont la victoire contre l'Allemagne n'était évidemment qu'un trompe l'œil.

Le Mexique s'est qualifié pour les 1/8e de finale s'imposant logiquement 2-0 face à l'Équateur au terme d'une prestation sérieuse et maîtrisée.

Après une entame équilibrée, les Mexicains ont progressivement pris le contrôle de la rencontre grâce à une meilleure maîtrise du ballon et un pressing efficace. L'Équateur a tenté de répondre en transition, mais s'est montré trop imprécis dans le dernier geste et a rarement mis la défense mexicaine en difficulté.

Deux buts en 10 minutes

Le tournant du match est intervenu dès la 22e minute de jeu, lorsque le Mexique a ouvert le score à la suite d'une action collective bien construite. Libérés, les hommes de Javier Aguirre ont continué à pousser et ont fait le break quelques minutes plus tard.

Malgré quelques tentatives en fin de rencontre, l'Équateur n'est jamais parvenu à relancer le suspense. Solides défensivement et réalistes devant le but, "El Tri" a parfaitement géré leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Le Mexique attend désormais le nom de son prochain adversaire qui sera le vainqueur du duel entre l'Angleterre et la RD Congo.





Raúl Jiménez encore décisif

Les principaux artisans de la victoire mexicaine ont été Julián Quiñones et Raúl Jiménez. Très remuant sur le front de l'attaque, le premier a ouvert le score d'une frappe puissante après une excellente passe en profondeur de Roberto Alvarado. Il a constamment mis sous pression la défense équatorienne par ses appels et sa vitesse. Le second a marqué le deuxième but en concluant avec sang-froid une belle combinaison avec Quiñones avant de conclure avec sang-froid. Il s'agit de son 47e but sous le maillot d'"El Tri", ce qui le rapproche un peu plus du record national de Javier "Chicharito" Hernández (52 buts).

Mora, pour l'amour du jeu

Au milieu, le jeune Gilberto Mora, âgé d'à peine 17 ans, a impressionné par sa maturité. Très à l'aise techniquement, il a orienté le jeu de son pays et a été impliqué dans de nombreuses actions, tout comme Roberto Alvarado, auteur de la passe décisive sur l'ouverture du score.

Rodriguez et maladresse riment souvent

L'Équateur a néanmoins eu quelques possibilités de revenir dans le match. L'Unioniste Kevin Rodríguez s'est créé la plus belle possibilité des siens après avoir pris de vitesse la défense mexicaine. Mais, il a buté sur Raúl Rangel qui est parfaitement sorti dans ses pieds. En fin de rencontre, la frustration équatorienne s'est traduite par l'expulsion de Piero Hincapié dans le temps additionnel, enterrant les derniers d'une autre "Tri" qu'on attendait bien plus piégeuse pour ses adversaires lors des matchs à élimination directe.

Le groupe E déjà à la maison

C'est aussi le troisième et dernier pays du groupe E à déjà prendre la porte. Mardi matin, l'Allemagne avait été surprise par le Paraguay aux tirs au but et en début de soirée, la Norvège avait émergé contre la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas manifestement pas le "groupe de la mort" du tournoi.