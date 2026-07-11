📷Lukaku et De Bruyne en larmes : les Diables consolés par leurs familles après l'élimination

L’élimination face à l’Espagne a été un coup dur pour les Diables Rouges. Au coup de sifflet final, les internationaux belges ont aussitôt cherché du réconfort auprès de leur famille et de leurs proches dans les tribunes.

Romelu Lukaku n’a plus pu contenir ses émotions. Le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique a fondu en larmes en serrant son frère Jordan dans ses bras, un moment d’autant plus chargé après l’année difficile vécue par la famille Lukaku.

Kevin De Bruyne était lui aussi visiblement touché après l’élimination. Son épouse Michèle et leurs trois enfants ont apporté au capitaine le réconfort dont il avait besoin à ce moment-là.

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Hans Vanaken a, lui aussi, trouvé du soutien auprès de sa famille. Sa petite fille Romée s’est jetée au cou de son papa, tandis que son épouse Lauren a tenté de le réconforter avec un sourire.

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Des scènes douloureuses après une belle aventure en Coupe du monde, mais aussi des images qui rappellent combien la famille est essentielle dans les moments les plus difficiles du football.

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