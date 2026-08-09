Bientôt dans les plans de Marc van Bommel ? Un Diablotin marque et impressionne avec le PSV

Noah Fernandez a profité de la première journée d'Eredivisie pour se montrer. Le Belge de 18 ans a joué 90 minutes et s'est illustré malgré le partage du PSV.

Noah Fernandez démarre fort. Pour la première journée de championnat, le jeune belge était dans le onze de départ du PSV contre le Fortuna Sittard. Et à 18 ans, il a montré qu'il comptait profiter des minutes qu'on lui donne. Avec un but à la clé, même si la victoire lui a échappé au bout du temps additionnel 2-2.

Le PSV a été surpris avant la pause. À la 42e minute, Ole ter Haar Romeny a ouvert le score pour le Fortuna Sittard. Le PSV Eindhoven a réagi dix minutes après le retour des vestiaires. Bien placé au second poteau, Ryan Flamingo a marqué de la tête pour faire 1-1 à la 55e minute.

Noah Fernandez marque son deuxième but avec le PSV

Puis Fernandez a surgi. À la 74e minute, le Diablotin a suivi une contre-attaque menée rapidement par le PSV et s'est retrouvé à la conclusion sur le côté gauche. 2-1 et un deuxième but avec l'équipe première pour le joueur offensif. Il avait inscrit le premier le 17 mai dernier contre Twente. Cette fois, il pensait avoir fait le nécessaire pour offrir les trois points à son équipe.

Noah Fernandez qui lance magnifiquement sa saison 😍⚽️



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Dans le temps additionnel, Edouard Michut a égalisé pour le Fortuna (90e+2) et privé le PSV d'une victoire pour son entrée en matière. Fernandez n'est pas passé loin de devenir le héros de la soirée. Malgré l'égalisation tardive, le Diablotin a marqué, joué les 90 minutes et livré une belle prestation. L'application FotMob l'a désigné homme du match.





Des premiers points aux yeux de Marc van Bommel ?

Son contrat a été prolongé en début d'année jusqu'en juin 2030 et sa valeur marchande est estimée à quatre millions d'euros par Transfermarkt. Ses prestations devraient intéresser Marc van Bommel, le nouveau sélectionneur belge, qui aura son nom quelque part sur sa liste.