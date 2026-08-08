Rentrée des classes à Sclessin : voici les compositions probables de Standard - Cercle de Bruges

C'est la reprise en Jupiler Pro League. Voici les compositions probables de la rencontre entre le Standard et le Cercle de Bruges, avec un 4-3-3 sur le papier chez les Rouches et un dispositif plus proche du 4-4-2 chez les Groen & Zwart. Pas de surprise, a priori.

Ca y est, c'est la reprise en Jupiler Pro League ! Après la rencontre d'ouverture entre le Club de Bruges et Courtrai de ce vendredi soir, trois affiches sont au programme ce samedi, dont une entre le Standard et le Cercle de Bruges à 18h15.

Le Standard dans un 4-3-3 face au Cercle ?

Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard comptera évidemment sur Matthieu Epolo pour défendre la cage. En défense, on pourrait retrouver une ligne de quatre joueurs, comme souvent en fin de préparation. Elle serait composée de Marlon Fossey, Ibrahim Karamoko, Ibe Hautekiet et Gustav Mortensen. Un système hybride qui permet de défendre à 4 et d'attaquer avec une base de 3, et dont le perdant semble se nommer Henry Lawrence, pour l'instant.

Dans ce 4-3-3 sur papier, le milieu de terrain devrait être composé de Marco Ilaimaharitra, Rayan Touzghar et Casper Nielsen. Laurens Goemaere est de retour de blessure mais a manqué toute la préparation et doit se mettre à jour, Touzghar semble être le numéro 8 sur lequel Vincent Euvrard va compter en ce début de championnat, tandis que le Standard compte beaucoup sur Casper Nielsen qui, s'il est épargné des blessures, pourrait porter une partie des responsabilités offensives des Rouches.

Bernard Nguene préféré à la pointe de l'attaque des Rouches ?

Une ligne de droit composerait donc l'attaque du Standard, avec, à droite, un Adnane Abid auteur d'une très bonne fin de saison dernière qui ne demande qu'à être confirmée, et à gauche un Salieu Drammeh présenté devant la presse ce vendredi, qui avait déjà effectué une préparation à Lillestrom, comme Sylvester Jasper, mais qui est lui déjà dans le groupe depuis quelques semaines, et donc déjà un peu plus habitué.

En pointe, le débat existe puisque quatre attaquants sont à la disposition du T1 liégeois, qui devrait opter pour Bernard Nguene. Revenu plus tard à cause de la Coupe du monde, Dennis Ayensa n'a en effet pas toute une préparation dans les jambes et serait plutôt parti pour être remplaçant, au même titre que Bruny Nsimba, qui été arrivé encore atteint d'une blessure encourue la saison dernière avec Dender. Quant à Timothé Nkada, qui a reçu une béquille contre le Viktoria Koln, il devrait être préservé dans un système à un seul buteur et avec deux cartouches sur le banc.



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Les compositions probables de Standard - Cercle de Bruges

Sur le banc, on devrait retrouver des joueurs tels que Dimitri Lavalée, Henry Lawrence, Alexis Trouillet, Laurens Goemaere, Tobias Mohr, Bruny Nsimba ou encore Dennis Ayensa.

La composition probable du Standard (Vincent Euvrard) : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Mortensen - Ilaimaharitra, Touzghar, Nielsen - Abid, Drammeh - Nguene.

La composition probable du Cercle (Lars Friis) : Coucke - Magnée, Ravych, Kondo, Kakou - Konate, Diaby, Lazare Amani, Van der Bruggen - Vanzeir, Ngoura.