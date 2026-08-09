L’AS Roma veut mettre le prix pour un Diable Rouge, mais pose une condition majeure

Malick Fofana pourrait ne pas profiter longtemps des arrivées de deux compatriotes, Julien Duranville et Loïs Openda, à l'Olympique Lyonnais. L'ailier pourrait s'envoler vers une ville éternelle où l'AS locale est prête à délier les cordons la bourse. Mais pas pour un joueur en cristal.

L'AS Roma auraient désormais placé Malick Fofana en tête de sa liste de priorités pour le mercato estival. Selon Corriere dello Sport, les "Giallorossi" ont encore étudié plusieurs pistes ces derniers jours pour renforcer leur côté gauche. Le club de la capitale italienne souhaite offrir rapidement un renfort offensif à son entraîneur Gian Piero Gasperini et aurait ainsi jeté son dévolu sur notre compatriote.

Fofana pourrait coûter entre 40 et 45 millions d’euros

L’intérêt de la Roma est en tout cas concret. Le club italien a déjà envoyé des représentants à Prague pour observer Malick Fofana lors du match aller de Lyon au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Italiens souhaiteraient également suivre de près la manche retour. Un signe que les "Giallorossi" surveillent attentivement la situation de l’international belge.

Ce transfert ne sera toutefois pas bon marché. L'Olympique Lyonnais réclamerait entre 40 et 45 millions d’euros pour l'un de ses meilleurs joueurs. Le club rhodanien n’entend pas se séparer facilement de son talent, considéré comme un élément important pour l’avenir.

Le prix pourrait néanmoins évoluer au cours des prochaines semaines. L'OL s’est en effet incliné à Prague, même s'il peut encore renverser la vapeur à domicile. Une éventuelle élimination pourrait cependant avoir des conséquences sur l'avenir de Malick Fofana. Selon la presse italienne, les répercussions financières d’une non-qualification pour la phase suivante pourraient forcer Lyon à se montrer plus ouvert à un départ de l'ancien joueur de La Gantoise.

La Roma veut être rassurée sur son état physique

L’AS Roma pose par ailleurs une condition importante avant de passer concrètement à l’action. Le club italien souhaite d’abord obtenir des garanties concernant l’état physique de Malick Fofana. L’ailier reste sur une période compliquée la saison dernière après avoir subi une grave blessure à la cheville. La Roma veut donc procéder à des examens approfondis afin de s’assurer que ses problèmes sont définitivement derrière lui. Attention à la "fameuse Anan Khalaili". Les examens médicaux en Italie sont souvent très poussés et tranchent souvent dans le vif.





Depuis son arrivée à Lyon, Malick Fofana s’est imposé comme un joueur important et a également fait ses débuts avec les Diables rouges. Sa vitesse, ses qualités de dribble et son style direct en font une cible particulièrement intéressante pour les clubs à la recherche d’un ailier capable de faire basculer une rencontre.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a encore été formulée par la Roma, mais l'intérêt se précise.