12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire
Photo: © photonews
Jan Virgili devrait être le successeur de Christos Tzolis sur le flanc gauche brugeois. L'ailier espagnol va quitter Majorque pour 12 millions d'euros.
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire
Jan Virgili est officiellement un joueur du Club de Bruges. L'ailier espagnol de 20 ans quitte Majorque pour rejoindre les Blauw en Zwart, qui déboursent 12 millions d’euros. Un investissement important puisque Virgili devient la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club, derrière Roman Yaremchuk et ses 16 millions.
Bruges mise sur lui pour occuper le flanc gauche après le départ de Christos Tzolis à Arsenal. Droitier, Virgili aime partir du côté gauche pour revenir vers l'axe. Formé au FC Barcelone, avec lequel il avait remporté la Youth League. Il a marqué contre le PSG cette semaine lors de la victoire 3-0 de Majorque.
Jan Virgili devrait être le successeur de Christos Tzolis sur le flanc gauche brugeois. L'ailier espagnol va quitter Majorque pour 12 millions d'euros.
Le dossier Jan Virgili est ce ceux qui se bouclent en un rien de temps. Comme l'écrit Het Laatste Nieuws, l'Espagnol de 20 ans, qui n'avait pas encore été cité au Club (c'est surtout Noah Adedeji-Sternberg qui faisait monter les enchères), s'est envolé pour la Venise du Nord pour signer un contrat de cinq ans.
Le Club de Bruges sort le portefeuille pour Jan Virgili
Virgili est droitier, mais préfère évoluer sur l'aile gauche. De là, il peut rentrer dans l'axe et chercher la combinaison ou le tir. Il est par ailleurs international espagnol chez les jeunes et reste un joueur ayant une large marge de progression.
La saison passée, il est intervenu à 31 reprises pour Majorque, inscrivant trois buts en Liga. Transfermarkt estime sa valeur marchande actuelle à 15 millions d'euros, de sorte que le montant annoncé à hauteur de 12 millions d'euros se situe en dessous de cette estimation.
Un profil de plus en plus apprécié en Espagne
Une indemnité de transfert qui reste conséquente (ce serait le transfert entrant le plus cher de l'été), le Club peut se le permettre avec les 40 millions perçus pour Christos Tzolis, dont Virgili est le successeur attitré sur le flanc gauche.
Bruges sait qu'il attire de la qualité : Virgili a remporté la Youth League avec le FC Barcelone, où il a passé la fin de sa formation, et a marqué face au PSG pas plus tard qu'hier, à l'occasion d'une victoire 3-0 de Majorque.
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