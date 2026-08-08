12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire



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Deviens fan de FC Bruges! 5896 Jan Virgili devrait être le successeur de Christos Tzolis sur le flanc gauche brugeois. L'ailier espagnol va quitter Majorque pour 12 millions d'euros.



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